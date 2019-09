Hellabrunn begrüßt seine millionste Besucherin 2019

Ferienzeit – Tierparkzeit! Viele Besucherinnen und Besucher – Groß und Klein – passieren derzeit die Eingangspforten des Münchner Tierparks und verbringen kurzweilige und informative Tage zwischen heimischer Flora und exotischer Fauna in den Isarauen der Landeshauptstadt. Gerade in der schulfreien Zeit begrüßt Hellabrunn neben vielen Münchner Gästen auch Besucher aus ganz Bayern, Deutschland und darüber hinaus.

Auch Eva Ciesielsky – zu Gast aus Berlin – freut sich am Montag, den 02.09.2019 auf einen entspannten und erlebnisreichen Tag bei Elefanten, Giraffen und Nashörnern sowie weiteren 730 Spezies in Hellabrunn, einem der artenreichsten Tierparks in Deutschland.

Beim Durchschreiten der Kassenanlagen am Isar-Eingang ahnt die Hauptstädterin noch nicht, dass dieser Zoobesuch mit ihrem Mann Michael einen ganz besonders erfreulichen Akzent bekommen wird: Kurz nach 15 Uhr wird die 65-jährige Besucherin unvermittelt vom Presseteam des Tierparks angesprochen und mit Blumenstrauß und herzlicher Gratulation durch Tierpark-Direktor Rasem Baban als millionste Besucherin im Jahr 2019 in Hellabrunn begrüßt.

Die Freude ist riesengroß – insbesondere weil die Gäste sogleich zu einer Tierparkführung mit einem der kundigen Tierpark-Guides eingeladen werden – natürlich ‚aufs Haus‘ versteht sich. Für die beiden passionierten Radfahrer eine erholsame Abwechslung, nach einigen Kilometern an der Isar entlang und um den Starnberger See herum, die in den vergangenen Tagen zurückgelegt wurden.

Tierpark-Direktor Rasem-Baban freut sich mit: „Nach unserem überaus erfolgreichen Jahr 2018 mit annähernd 2,7 Millionen Gästen sind wir mit den Besucherzahlen des laufenden Jahres trotz einiger Tage mit sehr hohen, sommerlichen Temperaturen wieder sehr zufrieden. Besonders das neue Mühlendorf, welches seit Juli diesen Jahres vollständig eröffnet ist, sowie die neugestaltete Besucherhalle der Orang-Utans und Drills erfreuen sich bei unseren Gästen hoher Beliebtheit.“