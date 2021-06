Hellabrunn darf Kassen ab Montag wieder öffnen

Sinkende Inzidenzzahlen und eine zunehmende Durchimpfung der Gesellschaft machen auch für Hellabrunn weitere Lockerungen nach behördlicher Genehmigung möglich. Ab kommenden Montag, den 07.06.2021 darf der Münchner Tierpark nach langer Zeit seine Kassen wieder in Betrieb nehmen. Das ermöglicht auch unter der Woche wieder spontane Tierparkbesuche und den Verkauf der begehrten Jahreskarten.

Ein Stück mehr Normalität kehrt zurück nach Hellabrunn! Ab kommenden Montag, den 07.06.2021 dürfen von Montag bis Freitag, außerhalb von Ferien und Feiertagen wieder Tagestickets, Vorverkaufskarten und auch Familientickets gegen Bar- oder (vorzugsweise) Kartenzahlung an beiden Eingängen des Tierparks verkauft werden. Auch Jahreskarten können dann an speziell dafür beschilderten Kassen wieder gekauft bzw. verlängert werden, was viele treue Hellabrunn-Fans freuen wird. Zudem haben vor kurzem bereits die Außengastronomie und Zoo-Shops in Hellabrunn unter Maßgabe der entsprechenden Hygiene- und Schutzbestimmungen wieder eröffnet.

Wichtig: Für Besuche an den frequenzstarken Wochenenden, an Feiertagen und in den Ferien müssen aber weiterhin für alle Besucher über München Ticket vorab Online-Tickets gebucht werden. Wie bereits in 2020 bewährt angewendet, werden durch diese Regelung lange Warteschlangen und dichte Menschenansammlungen vermieden, um Infektionsrisiken weitestgehend auszuschließen. Die täglichen Besucherzahlen bleiben weiterhin begrenzt.

„Es ist hocherfreulich, dass unser schöner Münchner Tierpark Hellabrunn für seine vielen Freunde und Fans die Türen nun noch ein Stück weiter aufmachen und spontane Zoobesuche sowie den Verkauf der beliebten Jahreskarte wieder ermöglichen kann.“ freut sich Verena Dietl, 3. Bürgermeisterin und Hellabrunner Aufsichtsratsvorsitzende. „Auch wirtschaftlich ist dieser Schritt für uns eine sehr positive Entscheidung, da der Verkauf und die Verlängerung der Jahreskarten unserer treuesten Besucher eine sehr wichtige Umsatzquelle für unser Unternehmen darstellt. Die Wiederöffnung unserer Außengastronomie und der Zoo-Shops freut unsere Pächter und den Tierpark ebenfalls.“, ergänzt Rasem Baban, Vorstand und Tierparkdirektor in Hellabrunn.

Dennoch bleiben einige betriebliche Einschränkungen und Sonderregeln aufgrund der pandemischen Situation auf behördliche Anordnung weiterhin in Kraft: Die Tierhäuser müssen geschlossen bleiben und es gelten weiterhin die bekannten Abstands- und Hygieneregeln inkl. der FFP2-Maskenpflicht auf dem gesamten Gelände. Führungen, Tierpfleger-Treffpunkte, öffentliche Fütterungen sowie Kurse und Vorträge sind bis auf weiteres auch noch nicht möglich.

Auf der Internetseite www.hellabrunn.de/corona gibt es eine umfangreiche FAQ-Liste, die sämtliche Fragen rund um den Besuch des Tierparks detailliert klärt.