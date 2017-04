Hellabrunn: Ein Osternest für die Siamangs Youki und Igor

Frische Bananen und knackige Karotten, grüne Zweige und ein bisschen Zwieback – für das Siamang-Pärchen im Tierpark Hellabrunn gibt es zu Ostern ein besonders leckeres Osternest. Die beiden erkundeten bei den warmen Temperaturen Anfang der Woche zum ersten Mal ihre neugestaltete Außenanlage, die nun aus zwei mit Seilen verbundenen Kletterinseln besteht. Siamangs gehören zur Familie der Gibbons. Sie stammen von der indonesischen Insel Sumatra sowie der malaiischen Halbinsel und sind durch Bejagung und Abholzung stark bedroht.

Neben den Siamangs gibt es im Tierpark Hellabrunn mit den Silbergibbons eine weitere, seltene Gibbonart zu sehen.

Auch für andere Tiere im Tierpark Hellabrunn gibt es zu Ostern Überraschungen: Die in der Woche vor Ostern gebastelten Tierspielzeuge werden am Ostersonntag und –montag in den Tieranlagen verteilt:

Ostersonntag:

10:15 Uhr Kuba-Baumratten und Azara-Agutis

11:00 Uhr Maushaus

12:00 Uhr Tiger

13:30 Uhr Schimpansen und Gorillas

14:00 Uhr Vielfraße

15:00 Uhr Kuba-Baumratten und Azara-Agutis

Ostermontag:

10:00 Uhr Vögel im Dschungelzelt

10:15 Uhr Kuba-Baumratten und Azara-Agutis

10:30 Uhr Löwen

13:30 Uhr Eisbären

13:30 Uhr Schimpansen und Gorillas

15:00 Uhr Paviane

15:00 Uhr Kuba-Baumratten und Azara-Agutis

Zudem gibt es an beiden Feiertagen im ganzen Tierpark Mitmach-Geschichten für große und kleine Besucher sowie Kinderschminken jeweils von 10-16 Uhr im Giraffenhaus.

11:00 Uhr: Afrika (Treffpunkt Giraffenhaus)

12:00 Uhr: Amerika (Treffpunkt Südamerika-Stall)

14:00 Uhr: Australien (Treffpunkt bei den Roten Riesenkängurus)

15:00 Uhr: Asien (Treffpunkt Nashornhaus)

16:00 Uhr: Europa (Treffpunkt Maushaus)