Hellabrunn feiert Weltkindertag am 20. September 2024 mit einem bunten Aktionstag

Anlässlich des 70. Geburtstag des Weltkindertags, der in diesem Jahr unter dem Motto „Mit Kinderrechten in die Zukunft“ steht, lädt der Tierpark Hellabrunn am kommenden Freitag, den 20. September 2024, alle kleinen Tierfreunde und ihre Familien zu einem abwechslungsreichen Aktionstag mit Kinderbasteln und -schminken, Führungen durch die Hellabrunner Tierparkschule sowie einer spannenden Quizrallye ein.

Zwischen 10 und 17 Uhr gibt es beim Hellabrunner Giraffenhaus einen kreativen Bastelstand – hier können tierische Magnete gestaltet werden und bei der Außenanlage der Silbergibbons wird ein Schminkangebot inklusive Erinnerungsfoto geboten. Egal ob als Löwe, Schmetterling oder Elefant – der Kreativität sind auch hier keine Grenze gesetzt. Für alle wissbegierigen Entdeckerinnen und Entdecker gibt es zudem eine Quizrallye, bei der das Wissen über die faszinierenden Geozonen und deren tierischen Bewohner in Hellabrunn getestet werden können. Wer das Quiz mit dem richtigen Lösungswort abgibt, kann tolle Preise für die ganze Familie gewinnen: Hauptpreise sind eine Familien-Jahreskarte, ein Gutschein für einen Kindergeburtstag in Hellabrunn oder ein Frühstück für die ganze Familie im Hellabrunner Tierparkrestaurant von Marché.

Die Quizrallye ist an allen Kassen exklusiv am Freitag, 20. September während der Tierpark-Öffnungszeiten von 9 bis 18 Uhr erhältlich. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, muss der ausgefüllte Bogen in die Boxen an den Ausgängen eingeworfen werden.

Zudem finden um 11, 12 und 13 Uhr Führungen durch die Tierparkschule statt. Hier erfahren Kinder auf unterhaltsame und altersgerechte Weise Wissenswertes über einen ganz besonderen, außerschulischen und naturnahen Lernort.

„Der Kindertag im Tierpark Hellabrunn ist eine besondere Gelegenheit, den Kindern unsere faszinierende Tierwelt näherzubringen. Kinder sind unsere Zukunft, und es ist unsere Aufgabe, ihnen nicht nur die Schönheit der Natur zu zeigen, sondern sie auch zu ermutigen, sich für den Schutz und das Wohl unserer Umwelt einzusetzen“, so Bürgermeisterin und Aufsichtsratsvorsitzende des Tierparks Verena Dietl.

Der Weltkindertag am 20. September 2024 wird seit 1954 in der Bundesrepublik Deutschland an diesem Tag gefeiert. Zum 70. Jubiläum möchte UNICEF und das Deutsche Kinderhilfswerk auch die Rechte von Kindern, national und international, aufmerksam machen. Auch Hellabrunn nimmt diesen Tag zum Anlass, um besondere Aktionen speziell für Kinder im Tierpark anzubieten. Der Aktionstag richtet sich an Kinder aller Altersgruppen. Alle Aktionen sind im regulären Eintrittspreis inbegriffen und finden zwischen 10 und 17 Uhr statt. Der Tageseintritt für Kinder unter vier Jahren ist kostenfrei, Kinder zwischen vier und 14 Jahren bezahlen für eine Tageskarte sieben Euro.

Neben mehr als 500 exotischen und heimischen Tierarten gibt es für Kinder aller Altersklasse noch einiges mehr im Tierpark Hellabrunn zu erleben: Große und kleine Spielplätze laden zum Klettern und Toben ein, kindgerechte Edukationselemente vermitteln spannende Fakten aus der Tierwelt, und schattige Picknickplätze im gesamten Tierpark bieten Platz für eine gemütliche Pause. Zudem können für ein Nutzungsentgelt von fünf Euro Bollerwägen geliehen werden. Wickelplätze für die Kleinsten sind in allen großen Toilettenanlagen vorhanden.

Weitere Informationen zum Tierparkbesuch mit Kindern unter https://www.hellabrunn.de/parkbesuch/angebote-im-tierpark/fuer-kinder