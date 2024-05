Hellabrunn freut sich über zertifizierte EAZA-Vollmitgliedschaft

Nach dem erfolgreichen Screening durch den Europäischen Zoo-Dachverband EAZA im vergangenen Jahr ist der Tierpark Hellabrunn als akkreditiertes Vollmitglied bestätigt worden. Damit bescheinigt die EAZA dem Münchner Tierpark eine moderne Zootierhaltung auf dem aktuellsten Stand und eine bedeutende Arbeit für den Artenschutz.

Hellabrunn ist auf dem neuesten Stand moderner Zootierhaltung und leistet mit seiner Bildungsarbeit und Wissensvermittlung in Sachen Biodiversität und Umweltbildung einen wichtigen Beitrag zum Natur- und Artenschutz. Zu diesem Ergebnis kamen Experten des Europäischen Zoodachverbandes EAZA.

2023 blickten mehrere Tage lang ein internationales Prüfer-Team, bestehend aus EAZA Mitarbeitenden, einem Zoodirektor und einem Kurator anderer EAZA-Zoos hinter jede Tür und lief jeden Weg vor und hinter den Kulissen des Tierparks ab. Nach der ausführlichen Begehung und Prüfung bestätigte die EAZA Hellabrunn nun durch die erfolgreiche Zertifizierung eine bedeutende Rolle als Bildungs- und Artenschutzeinrichtung.

„Ich freue mich sehr über dieses hervorragende Ergebnis. Es ist immer wertvoll, wenn Experten einen Blick von außen auf interne Abläufe werfen und neue Impulse geben, aber natürlich auch, wenn Bestehendes gelobt wird“, erklärt Tierparkdirektor Rasem Baban und weiter: „dank der professionellen Organisation in einem Verband wie der EAZA können wir zoologischen Einrichtungen uns austauschen, weiterentwickeln und für die Zukunft als Bildungseinrichtung für Biodiversität und Artenschutz wappnen.“

Neben der Vollmitgliedschaft in der EAZA ist der Tierpark Hellabrunn außerdem Mitglied im weltweiten Dachverband WAZA, dem deutschen Verband VdZ und Species360, ein Non-Profit-Verein zur Erfassung von Tierdaten aus Zoos und Aquarien. Die EAZA besteht aus rund 400 Mitglieder-Zoos in Europa und dem Nahen Osten. Nicht nur Neumitglieder werden in einem umfassenden Prüfverfahren genau durchleuchtet, sondern auch Zoos, die wie der Tierpark Hellabrunn bereits seit vielen Jahren Mitglied sind, müssen sich regelmäßig einem Check-Up unterziehen. Im Zentrum der Überprüfung stehen die besonderen Anforderungen an die Haltung, Pflege und Zucht von Wildtieren sowie interne Betriebsabläufe und Organisationsformen.

Auch Aufsichtsratsvorsitzende und Bürgermeisterin Verena Dietl zeigt sich erfreut über die Zertifizierung: „Unser Tierpark Hellabrunn ist über die Grenzen Münchens hinaus ein beliebtes Ausflugsziel – die Bestätigung des europäischen Verbandes EAZA zeigt, dass Hellabrunn eine moderne zoologische Einrichtung mit Bildungsauftrag ist. Das macht mich sehr stolz.“