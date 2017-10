Hellabrunn: Fünffacher Nachwuchs bei den Pinselohrschweinen

München, 05.10.2017. Fünf Ferkel halten die beiden Pinselohrschwein-Mütter Mathilda und Marie schon seit rund acht Wochen ganz schön auf Trab. Nun war es Zeit für den ersten Familienausflug nach draußen auf die Außenanlage, wo die Ferkel auch ab sofort für die Besucher zu sehen sind.

Es wuselt ganz schön auf der herbstlichen, mit buntem Laub bedeckten Außenanlage der Pinselohrschweine: In diesem Jahr kamen gleich fünf Ferkel bei der tropischen Schweineart im Tierpark Hellabrunn zur Welt. Die drei kleinen Keiler Robi, Rily und Rembrand, geboren am 1. August, folgen Mama Mathilda auf Schritt und Tritt, als sie Anfang der Woche zum ersten Mal nach draußen durften. Wenig später folgte auch Marie mit den Zwillingen Rusty und Ronja auf die Außenanlage. Die beiden Mütter und die fünf Ferkel verstehen sich gut miteinander. Papa der fünf Ferkel ist Pinselohrschwein-Keiler Leopold.

Nach einer rund 120- bis 130-tägigen Tragzeit bringen Pinselohrschweine ein bis sechs Jungtiere zur Welt. Die Neugeborenen tragen helle Fellstreifen. In den ersten Monaten ist die Verbindung zwischen Jungtieren und Mutter sehr eng, in dieser Zeit kann man auch beobachten, wie sich die Kleinen immer wieder unter dem Bauch der Mama verstecken. Mit etwa zwei bis drei Jahren sind Pinselohrschweine geschlechtsreif.

Charakteristisch für das Äußere der Pinselohrschweine sind neben dem rötlichen Fell mit dem weißen Aalstrich auf dem Rücken besonders die namensgebenden schwarz-weißen Büschel an den Ohren, die einem Pinsel ähneln. Pinselohrschweine leben im westlichen und zentralen Afrika, sowohl in Savannen, als auch in Sümpfen und Wäldern und sind Allesfresser. Sie sind vorzugsweise in der Nacht aktiv und leben in größeren Familiengruppen zusammen.

Der Tierpark Hellabrunn beteiligt sich am Europäischen Erhaltungszuchtprogramm (EEP) für Pinselohrschweine. Im Rahmen eines EEP wird zooübergreifend die Zucht von in Zoos gehaltenen Tieren koordiniert.