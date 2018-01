Hellabrunner Mühlendorf hat sein Richtfest gefeiert

Am Freitagmorgen, den 26. Januar 2018 fand das Richtfest des Hellabrunner Mühlendorfs im künftigen Parkteil Europa statt. Nach einem Richtfestspruch durch den Baumeister richteten Bürgermeisterin und Aufsichtsratsvorsitzende des Tierparks Christine Strobl und Tierpark-Direktor Rasem Baban Grußworte an die rund 100 geladenen Gäste. Im Anschluss ging es zum zünftigen Richtfestschmaus in das seit Jahresanfang von Marché International betriebene Tierparkrestaurant.

Die Rohbauten des Hofladens und der Mühle am Auer Mühlbach sowie die der Stallungen für Murnau-Werdenfelser Rinder, Shetlandponys, Bulgarenziegen und anderer Tiere stehen, die Dachstühle sind aufgerichtet und zum Teil sogar schon mit Dachziegeln gedeckt: Es war also allerhöchste Zeit für das Richtfest. Durch den bisher sehr milden Winter sind die Bauarbeiten in den vergangenen Monaten seit dem Spatenstich am 14. Juli 2017 schon weit vorangeschritten. Nichtsdestotrotz wurden keine Mühen gescheut, um ganz traditionell einen Richtfestbaum auf den Giebel des künftigen Stallgebäudes zu setzen. Von hoch oben sprach der Baumeister den Richtspruch für das Mühlendorf.

Fotos: Tierpark Hellabrunn / Tobias Melle

„Wenn die Bauarbeiten weiterhin so zügig vonstattengehen, werden wir den ersten Teil des Mühlendorfs bereits im Sommer eröffnen können. Ich bin sehr gespannt, wie die Besucher den neuen Parkteil annehmen werden“, so Christine Strobl, Bürgermeisterin und Aufsichtsratsvorsitzende des Tierparks am Freitag. „Aber heute freuen wir uns erst einmal, das Richtfest zu feiern und sind stolz darauf, dass bereits alle Gebäude des ersten Bauabschnittes stehen“, ergänzt Strobl.

Unter den rund 100 geladenen Gästen befanden sich neben Mitarbeitern der Baustelle und des Tierparks auch Gabriele Nellissen, Leiterin Förderengagement und Eventmanagement der Stadtsparkasse München sowie Kieran Stanley, der Gründer und Creative Director des Berliner Architekturbüros dan pearlman Erlebnisarchitektur, welches für das Mühlendorf verantwortlich zeichnet. Dank der finanziellen Unterstützung der Stadtsparkasse München und der gemeinnützigen Edith-Haberland-Wagner-Stiftung kann das Mühlendorf mit seinem vielfältigen Angebot für Besucher umgesetzt werden.

Auf über 23.000 m² werden die Gebäude und Stallanlagen im Mühlendorf klassischen Bauernhäusern der Region nachempfunden. So entsteht eine Landschaft mit dörflichem Charakter, welche von bedrohten Haustierarten bewohnt sein wird.

Mit dem Mühlendorf wird der Tierpark Hellabrunn ganz neue Wege beschreiten und ein einzigartiges Naturerlebnis und Bildungszentrum schaffen“, erklärt Zoodirektor Rasem Baban. „Hier wird ein zentraler edukativer Bereich im Tierpark entstehen, der in besonders vielfältiger Weise zum Lernen und Entdecken heimischer Biodiversität einladen wird. Wie wurden aus Wildtieren Haustiere? Weshalb sind viele Haustierrassen inzwischen vom Aussterben bedroht? Und warum ist es so wichtig, diese zu erhalten? All diesen Fragen können die Besucher im Mühlendorf nachgehen“, so Baban.

Neben den derzeitig hinter den Kulissen untergebrachten Tieren wie Shetlandponys, Bulgarenziegen und Murnau-Werdenfelser Rindern werden auch neue Tierarten ins Mühlendorf ziehen. Darunter Augsburger Hühner, Bayerische Landgänse und Kunekune, eine neuseeländische Hausschweinrasse.

Der erste Bauabschnitt des Mühlendorfs beinhaltet neben den verschiedenen Stallungen auch eine Mühle mit einer Fischbrutanlage sowie einen Biergarten, Hofladen und Bauerngarten.

Nach der Fertigstellung dieses Teils im Sommer 2018 beginnen die Bauarbeiten am zweiten Bauabschnitt, dessen Herzstück die neue Zooschule sein wird. Das gesamte Mühlendorf soll im Sommer 2019 eröffnet werden.