Herbert Grönemeyer hält sich an Spitze der Offiziellen Deutschen Charts

07.12.2018. – In den Offiziellen Deutschen Album-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, herrschen weiterhin „Tumult“-artige Zustände. Zum dritten Mal binnen vier Wochen mobilisiert Herbert Grönemeyer die meisten Käufer und sichert sich die Spitze der Hitliste. Mit Olexesh („Authentic Athletic 2“, zwei) und Marteria („Live im Ostseestadion“, fünf) stürmen gleich zwei Rapper in die Top 5. Für Schlagersänger Wolfgang Petry („Genau jetzt!“) ist zum Auftakt die Bronzemedaille drin.

Kurz vor dem zweiten Advent beehren bereits elf Weihnachtsalben die Top 100. Am besten schneiden Helene Fischer („Weihnachten“, 14), „Sing meinen Song – Das Weihnachtskonzert, Vol. 5“ (21) sowie Simone Sommerland, Karsten Glück & Die Kita-Frösche („Die 30 besten Weihnachts- und Winterlieder“, 27) ab. Neu dabei sind Opernstar Rolando Villazón („Feliz Navidad“, 61) und Jazzmusiker Nils Landgren („Christmas With My Friends VI“, 80).

Werbung / Anzeige

Im Single-Ranking geht’s dank 17 Weihnachtshits noch festlicher zu. Mariah Careys „All I Want For Christmas Is You“ rauscht von 25 auf fünf; der neue All-Time-Rekordhalter „Last Christmas“ von Wham! (131 platzierte Wochen) klettert von 32 auf zehn. Einziger deutscher Festtagstitel ist Rolf Zuckowskis „In der Weihnachtsbäckerei“ auf Rang 79.

Die Spitzenposition besetzt nun wieder Ava Max („Sweet But Psycho“). Dahinter notieren Mero („Baller los“) und Sido („Tausend Tattoos“). Als höchster New Entry bringt Capital Bra auf Platz vier mächtig „Feuer“ ins Spiel.

Die Offiziellen Deutschen Single-Charts präsentiert MTV jeden Samstag um 22.00 Uhr in der „MTV Top 100“-Show. Bereits freitags ab 18 Uhr werden die kompletten Top 100 der Single- und Album-Charts auf www.mtv.de veröffentlicht.

Die Offiziellen Deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie e.V. ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab und sind das zentrale Erfolgsbarometer für Industrie, Medien und Musikfans. Basis der Hitlisten sind die Verkaufs- bzw. Nutzungsdaten von 2.800 Einzelhändlern sämtlicher Absatzwege. Dazu zählen der stationäre Handel, E-Commerce-Anbieter, Download-Portale und Musik-Streaming-Plattformen.