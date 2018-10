Herbst auf der Praterinsel: Die schönsten Seiten des Herbstes erleben

Ist die schönste Jahreszeit wirklich schon vorbei? Bestimmt nicht. Sie kommt in voller Farbenpracht zum Markt der Sinne. Mittlerweile kommen bereits über 100 Aussteller zum Markt der Sinne auf der Praterinsel an der Isar in München. Vom 02. bis 04.11.2018 präsentieren sie in den Gewölben der ehemaligen Fabrik und auf dem Außengelände schöne Dinge, edle Unikate und Lieblingsstücke. Genussprodukte wie handgepresste Öle, würzige Pestos oder fruchtige Marmeladen können nach Herzenslust verkostet werden. Unsere Produktkategorien:

• Schmuck&Accessoires

• Kleidung&Schals

• Möbel&Wohnaccessoires

• Bilder&Papeterie

• Food&Genuss

Live-Musik, Vorführungen und Workshops bieten Unterhaltung für Groß und Klein. Eintritt: 7,00 EUR (Kinder bis 13 J. frei).