Herbstfest am Wochenmarkt Riem

Die Märkte München veranstalten auf dem Wochenmarkt am Willy-Brandt-Platz in Riem ein Herbstfest. Am Freitag, 18. Oktober, findet von 10 bis 18 Uhr der reguläre Marktverkauf statt. Zusätzlich dürfen sich Besucher*innen zwischen 13 bis 16.30 Uhr auf musikalische Unterhaltung und ein Kinderschminken freuen. Für Speis und Trank ist ebenfalls gesorgt, mit regionalen Spezialitäten und leckeren Marktschmankerln. Der Wochenmarkt findet bei jedem Wetter statt, allerdings entfällt das Herbstfest bei Regen.

Mehr Informationen zum Wochenmarkt und der Händlerschaft gibt es auf muenchnerwochenmaerkte.de.