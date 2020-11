HERECON übergibt Hotelneubau am Olympiapark in München

Modernes Holiday Inn Express nach 15 Monaten Bauzeit fertig

74 komfortable Zimmer und 37 Tiefgaragenplätze

Der Projektentwickler HERECON hat Mitte Oktober nach nur 15 Monaten Bauzeit einen Hotelneubau für Holiday Inn Express an den Pächter Tristar GmbH übergeben. In der Triebstraße 50 in München Moosach, direkt am Olympiapark, warten nun 74 mit allem modernen Komfort ausgestattete Zimmer auf ihre Gäste, 37 Tiefgaragenplätze stehen zur Verfügung. Der Bau mit über 3.600 Quadratmetern Bruttogeschossfläche entstand auf einem 2.000 Quadratmeter großen Grundstück. Trotz der mit Covid 19 einhergehenden Herausforderungen konnte das Hotel fristgerecht fertiggestellt werden.

Heiner Englert, geschäftsführender Gesellschafter der HERECON: „Wir freuen uns, in dieser perfekt angebundenen Münchner Lage einen modernen Hotelneubau in gewohnt kurzer Zeit von nur 15 Monaten realisiert zu haben. Hohe Bauqualität steht dabei für uns immer an erster Stelle und ist für uns ebenso ein Markenzeichen wie Termintreue.“

Das Holiday Inn Express am Münchner Olympiapark ist hervorragend an öffentliche Verkehrsmittel angebunden. Die nächste U-Bahn-Station, mit der man bequem in die Innenstadt gelangt, liegt knapp 600 Meter entfernt, gleich neben dem Olympia Einkaufszentrum (OEZ). Der Münchner Flughafen ist über die nahe A99 nach 33 Kilometern erreicht. Vom Hotel nur zehn Gehminuten entfernt befinden sich das BMW-Museum und die BMW-Welt. Olympiastadion und Olympiahalle liegen gleich um die Ecke.

Hotels der Marke Holiday Inn Express sind vor allem für die Bedürfnisse von Geschäftsreisenden und für kurze Aufenthalte gedacht. Das Hotel-Konzept sieht einen hohen Aufenthaltskomfort zu günstigen Preisen vor.

Das komfortabel ausgestattete Hotel bietet Wi-Fi, Klimaanlage, ein inklusives Frühstücksbuffet, eine ganztägige Speisekarte sowie eine rund um die Uhr geöffnete Bar. In den hell und freundlich ausgestatteten Zimmern ist genügend Platz zum Arbeiten und Entspannen.