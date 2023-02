Bayerns Innenminister Joachim Herrmann auf der internationalen Fachmesse „Enforce Tac“: Hochspezialisiertes Angebot für Sicherheitsthemen – Hochmoderne Ausstattung der Bayerischen Polizei.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann ist begeistert von der Enforce Tac, der Fachmesse für Behörden mit Sicherheitsaufgaben und Streitkräfte, die am 28. Februar und 1. März in der Nürnberg Messe stattfindet. „Die Enforce Tac bietet mit ihren mehr als 400 Ausstellern ein hochspezialisiertes Angebot für aktuelle Sicherheitsthemen“, erklärte Herrmann nach seinem Messerundgang. „Die Entwickler und Hersteller leistungsfähiger Sicherheitstechnologie sind für die innere und äußere Sicherheit unseres Staates unverzichtbar.“ Gerade aufgrund der mit dem Krieg in der Ukraine verbundenen sicherheitspolitischen Herausforderungen ist laut Herrmann das Thema ‚Sicherheit‘ noch mehr in den Fokus gerückt. „Sicherheit ist zu Recht eines der wichtigsten Grundbedürfnisse unserer Bürgerinnen und Bürger“, betonte der Innenminister.

Wie Herrmann deutlich machte, arbeitet die Bayerische Polizei tagtäglich rund um die Uhr daran, für ein Höchstmaß an Sicherheit zu sorgen. „Bayern ist seit Jahren das sicherste Bundesland in Deutschland“, so der Minister. „Nirgendwo ist das Risiko geringer, Opfer einer Straftat zu werden.“ Neben der personellen Verstärkung der Bayerischen Polizei von 2008 bis 2023 mit insgesamt 8.000 zusätzlichen Stellen führt Herrmann diesen Erfolg auch auf die hochmoderne Ausstattung zurück. Diese reicht von neuen Dienstpistolen und Body-Cams über Smartphones und Notebooks fürs mobile Arbeiten bis hin zur Digitalisierung der Streifenwagen. Stolz ist der Innenminister auch auf die acht neuen Polizeihubschrauber vom Typ Airbus H145 D3 in der modernsten Fünfblattversion, deren schrittweise Auslieferung noch in diesem Halbjahr starten soll.