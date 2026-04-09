Bayern erneut sicherstes Bundesland in Deutschland – Innenminister Joachim Herrmann: „Beste Sicherheitslage im Freistaat Bayern seit 1978“ – Kriminalität gesunken, Aufklärungsquote auf Spitzenniveau

Nachdem alle Bundesländer ihre Polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2025 veröffentlicht haben, steht fest: Bayern ist erneut das sicherste Bundesland Deutschlands. Mit 4.094 Straftaten pro 100.000 Einwohner (ohne ausländerrechtliche Delikte wie illegale Einreise oder illegalen Aufenthalt) lag die Kriminalitätsbelastung in Bayern 2025 teils deutlich unter den Werten anderer Bundesländer. Auch bei der Aufklärungsquote nimmt Bayern mit 66 Prozent die Spitzenposition ein. Innenminister Joachim Herrmann betonte: „Im Jahr 2025 hatten wir – mit Ausnahme des Corona-Jahres 2021 – die beste Sicherheitslage seit 1978. Nirgendwo in Deutschland lebt es sich so sicher wie in Bayern. Das ist vor allem das Ergebnis der hervorragenden Arbeit der Bayerischen Polizei. Wir setzen auf eine starke Polizei und investieren kontinuierlich in mehr Personal und moderne Ausstattung.“

Herrmann hob hervor, dass sich die Kriminalitätslage im vergangenen Jahr auch in den meisten anderen Bundesländern verbessert hat: „Entgegen der irrführenden Darstellung in manchen Social-Media-Kanälen zeigen die aktuellen Zahlen klar: In fast allen Bundesländern sinkt die Kriminalität. Dieser erfolgreiche Kurs muss im laufenden Jahr 2026 konsequent fortgesetzt werden.“

Um die Sicherheit insbesondere rund um Bahnhöfe und in Innenstädten in Bayern weiter zu stärken, entwickelt die Arbeitsgruppe „Bayern. 360° Sicherheit.“ der Bayerischen Polizei kontinuierlich konkrete Lösungen. „Unser Ziel ist es, Brennpunkte erst gar nicht entstehen zu lassen. Dafür setzen wir auf ein umfassendes Maßnahmenpaket mit verstärkter Polizeipräsenz, Verbotszonen für Alkohol, Cannabis und Waffen sowie dem konsequenten Ausbau der Videoüberwachung durch die Polizei“, erklärte Innenminister Herrmann.