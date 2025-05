Herrmann ehrt erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler der Bayerischen Polizei

Bayerns Innen- und Sportminister Joachim Herrmann ehrt 48 erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler der Bayerischen Polizei für ihre herausragenden Leistungen: Großartige Vorbilder – „Wir sind sehr stolz auf Sie!“

Bayerns Innen- und Sportminister Joachim Herrmann hat heute im Odeon des bayerischen Innenministeriums 48 Sportlerinnen und Sportler der Bayerischen Polizei geehrt. Herrmann dankte den Athletinnen und Athleten: „Mit ihren nationalen und internationalen sportlichen Leistungen haben die Polizeikolleginnen und Polizeikollegen das Ansehen der Bayerischen Polizei in besonderer Weise gefördert. Wir sind sehr stolz auf Sie!“ Der Minister betonte, dass der Sport eine hervorragende Möglichkeit bietet, um einen Ausgleich zur anspruchsvollen Polizeiarbeit zu schaffen. „Sie, liebe Sportlerinnen und Sportler, sind großartige Vorbilder. Sie motivieren viele, aktiv für ihre persönliche Fitness werden.“

Bei der Sportlerehrung wurden nicht nur Athletinnen und Athleten aus der Spitzensportfördergruppe der Bayerischen Polizei geehrt, sondern auch Polizisten, die in ihrer Freizeit trainieren. „Mit viel Ehrgeiz und Disziplin trainieren Sie auch außerhalb des Dienstes. Das verdient höchsten Respekt und Anerkennung“, betonte Herrmann.

Die Spitzensportfördergruppe der Bayerischen Polizei wurde 2012 gegründet und ist laut Herrmann eine Erfolgsgeschichte. „Hier verbinden sich Sport, Ausbildung und Beruf optimal. Das ist praxisnahe Polizeiausbildung und Hochleistungstraining in einem.“ Dieser Erfolg zeige sich auch in der Teilnahme an Welt- und Europameisterschaften sowie den Olympischen Spielen. Der bayerische Sportminister bedankte sich bei den zahlreichen Vertretern der Sportverbände für die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit: „Ihre Partnerschaft ist für uns von großer Bedeutung und trägt wesentlich zu unserem gemeinsamen Erfolg bei.“

Die Bayerische Staatsregierung ist in allen Bereichen des Sports hervorragend aufgestellt und unterstützt die Bewerbung der Landeshauptstadt München für die Olympischen und Paralympischen Sommerspiele 2040 in München. „Bayern ist Sportland, und Olympia bietet den Menschen sowie den Sportlerinnen und Sportlern eine einzigartige Chance“, bekräftigte der Minister.