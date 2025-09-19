Herrmann, Hatz, Lutz, Peteranderl unterstützen gemeinsam Bewerbung der Landeshauptstadt um Olympische und um Paralympische Spiele

„Oberbayerns Wirtschaft für Olympia“ – Sportminister Herrmann, Handwerkskammer-Präsident Peteranderl, IHK-Präsident Prof. Lutz und vbw Präsident Hatz unterstützen Münchens Olympiabewerbung: „Positiver Mut machender Impuls – Investitionsschub in die Zukunft kommender Generationen – Olympia verbindet und inspiriert

Bayerns Sportminister Joachim Herrmann hat sich heute mit hochkarätigen Vertretern der bayerischen Wirtschaft über eine Bewerbung der Landeshauptstadt für olympische und paralympische Spiele ausgetauscht. Fazit des Ministers: „Wir waren uns einig, dass –richtig angepackt – die Spiele einen Mehrwert erzeugen, der weit über den Bereich des Sports hinausreicht.“ Gerade auch die Wirtschaft werde davon erheblich profitieren: „Moderne Infrastruktur- und wichtige Verkehrsprojekte, deren Planungen schon seit Jahren betrieben werden, werden beschleunigt umgesetzt. Olympia ist Treiber für Investitionen in Forschung, Innovation und Technologie. Olympia erzeugt Aufbruchsstimmung, Zuversicht und ein investitionsfreudiges Klima – und das braucht es in unserem Land!“

Wolfram Hatz , Präsident der vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, ergänzte: „Olympische Spiele sind eine Riesenchance. Sie würden mit ihrem Milliardenpublikum nicht nur die globale Sichtbarkeit steigern, sondern auch einen Push für den Wirtschaftsstandort bringen: Von Investitionen in Infrastruktur, Wohnen und Verkehr profitieren Bürger und Unternehmen gleichermaßen. Bayerische Unternehmen sind zudem weltweit Vorreiter bei nachhaltigen Technologien und Lösungen. Auch hier könnte Bayern der Welt zeigen, was es kann. Mit einem ‚Ja‘ zu Olympia sagen wir auch ‚Ja‘ zur Nachhaltigkeit ‚Made in Bavaria‘“.

Franz Xaver Peteranderl , Präsident der Handwerkskammer für München und Oberbayern, betonte: „Von Münchens Olympiabewerbung soll in diesen komplizierten Zeiten ein Aufbruchsignal ausgehen: Gastgeberin für Sportlerinnen und Sportler aus aller Welt sein zu dürfen, bedeutet weit mehr als ein sportliches Großereignis auf die Beine zu stellen – es ist auch ein positiver, Mut machender Impuls für die Stadt, den Freistaat und unser gesamtes Land. Münchens Bewerbung ist ein Projekt, das verbindet und inspiriert. Politik und Wirtschaft sagen geschlossen: OlympiJA“.