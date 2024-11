Herrmann: München mit Abstand sicherste Großstadt mit mehr als 200.000 Einwohnern

Empfang der Landeshauptstadt München für Polizei und Sicherheitsdienste – Bayerns Innenminister Joachim Herrmann lobt hervorragende Arbeit: München mit Abstand sicherste Großstadt mit mehr als 200.000 Einwohnern – Verstärkung der Münchner Polizei.

Beim heutigen Empfang der Landeshauptstadt München für Polizei und Sicherheitsdienste hat Bayerns Innenminister Joachim Herrmann die hervorragende Arbeit gelobt: “München liegt beim Sicherheitsranking der 40 deutschen Großstädte mit mehr als 200.000 Einwohnern seit Jahren unangefochten auf Platz 1. Und auch im Landkreis München ist die Sicherheitslage hervorragend!” Dass es in der bayerischen Landeshauptstadt viel sicherer ist, führt Herrmann insbesondere auf die ausgezeichnete Zusammenarbeit zwischen der Münchner Polizei, der Stadt München, der Feuerwehr, den Rettungsdiensten und den von Veranstaltern eingesetzten Sicherheitsdiensten zurück. “Die Bayerische Staatsregierung steht voll und ganz hinter den Einsatzkräften”, betonte der Innenminister. “Wir wissen, was sie für unsere Sicherheit leisten und sind stolz auf sie!”

Wie Herrmann deutlich machte, mangelt es nicht an Herausforderungen: “Der alljährliche Großeinsatz rund um das Oktoberfest, die Münchener Sicherheitskonferenz, zahlreiche Großveranstaltungen, Fußballspiele und Versammlungen und nicht zuletzt der tägliche Streifendienst in einer Millionenmetropole erfordern vor allem eine hochprofessionelle, gut ausgestattete und personell starke Polizei.” Als sehr wichtig bezeichnete der Innenminister den weiteren personellen Aufwuchs: “Von 2008 bis 2023 haben wir die Bayerische Polizei bereits mit insgesamt 8.000 zusätzlichen Stellen verstärkt. Im Haushalt 2024/2025 stocken wir mit 640 neuen Stellen für Polizei und Verfassungsschutz weiter auf.” Nach Herrmanns Worten werden auf den neuen Stellen schrittweise weitere Beschäftige eingestellt, deutlich mehr als aus dem Dienst ausscheiden. Von den zusätzlichen Stellen wird laut Herrmann auch die Münchner Polizei profitieren: “Auf Grundlage des Stellenverteilungskonzepts ‘Die Bayerische Polizei 2025’ erhöhen wir die Stellenzahl beim Polizeipräsidium München schrittweise auf 6.006, ein Plus von 704 Stellen von 2010 bis 2025.”