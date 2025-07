Flexible Videoüberwachung für mehr Sicherheit vor Ort: Innenminister Joachim Herrmann stellt neue mobile Videotürme der Münchner Polizei vor – Noch mehr Schutz in der sichersten Großstadt Deutschlands – 3,8 Millionen Euro für weiteren Ausbau der polizeilichen Videoüberwachung

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat heute gemeinsam mit Polizeipräsident Thomas Hampel die neuen mobilen Videotürme der Münchner Polizei vorgestellt. Diese innovativen Türme sind mit einer ferngesteuerten Richtungs- und Zoomfunktion sowie einer 360°-Panoramaansichtskamera ausgestattet. Sie können flexibel an verschiedenen Standorten, wie bei Großveranstaltungen oder an öffentlichen Plätzen, eingesetzt werden. Herrmann betonte: „München steht seit Jahren an der Spitze der sichersten Großstädte Deutschlands mit mehr als 200.000 Einwohnern. Mit den neuen mobilen Videotürmen wollen wir dieses hohe Sicherheitsniveau in der Landeshauptstadt nicht nur halten, sondern weiter ausbauen.“

Insgesamt wurden drei mobile Videotürme beschafft, die sich optisch an modernen Streifenwagen orientieren und mit Teleskopmasten bis zu sechs Meter hoch aufragen. Am Mastende sind jeweils drei Hightech-Kameras installiert. Zwei der Türme sind mit Brennstoffzellen ausgestattet, die bei Bedarf einen autarken Betrieb ohne Stromanschluss ermöglichen. Eine integrierte Alarmauslösung schützt vor unbefugtem Zugriff. Die Videodaten werden verschlüsselt an die Einsatzzentrale der Münchner Polizei übertragen. Bei einem Alarm überprüft ein Polizeibeamter live das Bildmaterial und entscheidet über das weitere Vorgehen. Gleichzeitig ermöglicht das Videomaterial eine schnelle Identifikation und Ergreifung von Straftätern und liefert zudem wichtige Beweise.

Herrmann unterstrich die Bedeutung der polizeilichen Videoüberwachung als festen Bestandteil der bayerischen Sicherheitsstrategie: „Die Videoüberwachung schreckt potenzielle Täter ab, liefert wichtige Beweismittel und ermöglicht schnellere Reaktionen unserer Polizei. Damit stärken wir die Sicherheit und das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger.“ Die Bayerische Polizei setzt die Videoüberwachung bereits seit mehreren Jahren erfolgreich an Kriminalitätsbrennpunkten und gefährdeten Örtlichkeiten ein.

Die neuen mobilen Videotürme sind Teil der umfassenden Investitionen der Bayerischen Staatsregierung in eine moderne Sicherheitsarchitektur. „Mein Dank gilt dem Bayerischen Landtag, der im Nachtragshaushalt 2025 insgesamt 3,8 Millionen Euro für den weiteren Ausbau der polizeilichen Videoüberwachung im öffentlichen Raum bereitgestellt hat. Damit modernisieren wir bestehende Anlagen, beschaffen neue Kameras und passen die Videoinfrastruktur der Bayerischen Polizei an die fortschreitende Digitalisierung an“, so Herrmann.