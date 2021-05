Herzlicher Auftakt: Die Münchner Freibadsaison ist eröffnet

Es darf wieder geschwommen, geplanscht, gerutscht und – wenn sich die Sonne wieder verlässlicher zeigt – auf den Liegewiesen entspannt werden: Sieben Münchner Freibäder sind seit heute Früh geöffnet, pünktlich zum Beginn der Pfingstferien.

Am heutigen Freitag zählten die Freibäder im Laufe des Vormittags trotz durchwachsenen Wetters bereits rund 440 Besucherinnen und Besucher. Die Stimmung war allerseits gelöst und freudig.

Den Auftakt machten bereits um 7 Uhr Schyrenbad und Dantebad. Hier warteten die Sportschwimmer bereits kurz vor Toröffnung am Badeingang. Um 9 Uhr folgten dann Prinzregentenbad, Naturbad Maria Einsiedel, Ungererbad, Michaeli- und Westbad. Im Schyrenbad begrüßten die SWM Bäderchefinnen Nicole Gargitter und Clara Kronberger die Frühschwimmer: „Dass wir nun zum Ferienbeginn unsere Freibäder öffnen dürfen, freut uns natürlich sehr. Zum Start haben wir heute insgesamt 140 Bad-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einsatz. Sie sind glücklich, dass sie wieder vor Ort für ihre Gäste da sein können. Wir wollen den Münchnerinnen und Münchnern mit unseren Freibädern auch in diesem Sommer trotz der derzeitig notwendigen Einschränkungen vielfältige Möglichkeiten zum Durchatmen und Freuen, zum Bewegen und Entspannen in München schaffen.“

Zum Warmhalten bei den noch verhaltenen Temperaturen gab es in am Freitagfrüh im Schyrenbad wiederverwendbare SWM Handwärmer in Herzform für die ersten Besucherinnen und Besucher.

Für den Besuch der Freibäder gelten coronabedingte Vorgaben. So ist eine Online-Reservierung für das gewünschte Freibad nötig, auch für die Badegäste, die keinen Eintritt zahlen müssen. Für alle ab 6 Jahre gehört aktuell zu den Voraussetzungen ein negativer Coronatest mit Bescheinigung (Schnelltest 24 Stunden, PCR-Test 48 Stunden Gültigkeit). Alternativ gilt der Nachweis einer vollständigen Impfung oder Genesung. Die Nachweise bitte an der Kasse vorzeigen.

Es gilt FFP2-Maskenpflicht im Kassenbereich, auf den befestigen Wegen sowie in den Umkleide- und Saisonfächerbereichen. Kinder unter 6 Jahren brauchen keine Maske, zwi-schen 6 und 14 Jahre ist eine Mund-Nase-Bedeckung nötig. Bis 12 Jahre ist der Eintritt in diesem Sommer kostenlos. Unter-Zwölfjährige dürfen nur mit einer erwachsenen Begleit-person ins Bad.

Die Vorgaben können sich im Verlauf der Saison ändern. Bitte prüfen Sie jeweils kurz vor dem Badbesuch die aktuellen FAQs unter Aktuelles und Events | M-Bäder der SWM