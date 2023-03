Heute Warnstreik bei U-Bahn, Bus und Tram – U-Bahn und Tram derzeit außer Betrieb, Bus stark eingeschränkt

Die MVG wird am heutigen Donnerstag und am Freitag bestreikt. Es kommt daher zu massiven Einschränkungen. Bitte meiden Sie U-Bahn, Tram und Bus an beiden Tagen.

U-Bahn und Tram derzeit außer Betrieb, Bus stark eingeschränkt

Aktuelle Betriebslage: Stand: 07:00 Uhr

U-Bahn: Die U-Bahn ist derzeit außer Betrieb, weil nicht genügend Personal zur Verfügung steht. Die U-Bahnhöfe sind daher derzeit verschlossen.

Tram: Die Tram ist aus Personalmangel ebenfalls eingestellt. Eine Betriebsaufnahme ist derzeit nicht möglich.

Bus: Derzeit sind die Hälfte der zu dieser Uhrzeit vorgesehenen Busse im Einsatz. Wir bemühen uns, diese gleichmäßig im ganzen Liniennetz einzusetzen.

Auf den meisten Linien sind vereinzelt Fahrzeuge in unregelmäßigem Takt unterwegs.

Auf diesen Linien herrscht derzeit kein Betrieb: X30, 58/68, 142, 153, 159

Die S-Bahnen, Regionalbusse sowie Züge des Regionalverkehrs werden nicht bestreikt und bieten sich als Alternative an.