Hi-Sky München eröffnet am 14. April 2019

Münchens neue Attraktion geht mit Ermäßigungen für die Einwohner und besonderen Erlebnissen an den Start

Nur noch fünf Wochen bis das Hi-Sky München, das größte mobile Riesenrad der Welt, seine Jungfernfahrt feiert. Mittlerweile ragen die riesigen Masten der neuen Attraktion in den Himmel über dem Werksviertel-Mitte, direkt am Ostbahnhof, und lassen die Dimension des Hi-Skys bereits erahnen. Dieses „Richtfest“ der anderen Art nahm die Betreibergesellschaft Hi-Sky Consulting GmbH, ein Unternehmen der Motorworld Group, zum Anlass, erstmals die Preise für Fahrten im Hi-Sky zu veröffentlichen. Neben zahlreichen Erlebnissen der besonderen Art dürfen sich die Münchner auf Ermäßigungen und Sonderaktionen freuen. Wenn der Aufbau weiterhin planmäßig verläuft, steht der Publikumseröffnung am 14. April 2019 nichts mehr im Wege.

Werbung / Anzeige

Die Einwohner der Landeshauptstadt dürfen sich besonders auf ihr neues Riesenrad freuen, denn für sie gelten gegen Vorlage des Personalausweises besondere Ermäßigungen: Beispielweise zahlen sie für die 30-minütige Fahrt mit dem Hi-Sky anstelle von 14,50 Euro nur 12,50 Euro. Auch um besondere Erlebnisse angereicherte Fahrten mit dem Riesenrad – das übrigens auch das größte in ganz Deutschland sein wird – sind für die Münchner entsprechende Vergünstigungen geplant. „Das Hi-Sky soll Teil der Landeshauptstadt werden und für schöne, einmalige Erinnerungen stehen“, so Arantxa Dörrié, Geschäftsführerin der Betreibergesellschaft. Schon mit dem Start am Sonntag, 14 April 2019 können die Fahrgäste deshalb Erlebnispakete buchen, die neben einer spektakulären Aussicht über ganz München einerseits und in Richtung Alpen andererseits für besondere Momente sorgen. Mit Unterstützung von Minga Catering, dem exklusiven Caterer vor Ort, verschaffen zum Beispiel das „Hi-Sky Minga“ und „Monaco“, bei dem die Fahrt samt reich gefülltem Picknickkorb mit wahlweise bayerischen oder italienischen Spezialitäten zusätzliche Gaumenfreuden (Preis pro Paket für 2 Personen, 60 Min.: 180 Euro). Auch ein Weißwurstfrühstück, das „Hi-Sky Blau Weiß“ (Preis pro Paket für 6 Personen, 60 Min.: 360 Euro) dürfte zu einer beliebten Erlebnisvariante werden. Und wer während der Fahrt mehr über die Stadt erfahren möchte, kann das Paket „Hi-Sky Guided“ buchen, bei dem ein Stadtführer mit in die Gondel steigt und während der Fahrt Wissenswertes über München erzählt (Preis pro Person, 30 Min.: 17,50 Euro, für Münchner 15,50 Euro). „Ob Tagung in der Gondel oder Heiratsantrag – maßgeschneiderte Erlebnisse können wir ebenso anbieten“, so Dörrié weiter. Das 20-köpfige Hi-Sky Team sorgt dann für die passende Ausstattung und Dekoration der Gondeln (Preis auf Anfrage).

Aufbau läuft planmäßig

Mittlerweile ist auch die Dimension des Hi-Sky gut zu erahnen. Diese Woche feierten die Projektepartner MAURER SE, die MOTORWORLD Group und das Werksviertel-Mitte „Richtfest“. Verantwortlich für den Aufbau des Riesenrads ist dessen Hersteller, das Münchner Stahlbauunternehmen MAURER SE. Seit Mitte Februar arbeiten bis zu zwölf Monteure an dem riesigen Bauwerk aus Stahl, das 80 Meter in die Höhe ragen wird. Mit dem Aufrichten der Masten, für die ein 800 Tonnen Kran erforderlich war, erfolgte ein entscheidender Schritt. Als nächstes stehen die Montage des Speichenrads und der Einbau der Gondeln an, 27 an der Zahl, jede voll verglast und mit einer Kapazität von 16 Personen. Der Aufbau erfolgt derzeit planmäßig und somit dürfte es mit der Publikumseröffnung am 14. April auch klappen, so das Projekt-Team.

Das Hi-Sky München wird mindestens für zwei Jahre am Standort Werksviertel-Mittel, in unmittelbarer Nähe zum Ostbahnhof stehen, dort wo später einmal der neu geplante Konzertsaal des Bayerischen Rundfunks errichtet werden soll. Auch die Öffnungszeiten des Hi-Sky stehen fest: An 365 Tagen im Jahr wird es ganz gemächlich, mit einer Geschwindigkeit von weniger als einem Kilometer pro Stunde, von 10.00 bis 22.00 Uhr seine Runden drehen, samstags sogar bis 24.00 Uhr.

Zu den Hi-Sky Preisen geht es hier …