Highland Games Taufkirchen am 29. September 2019

Die Highland Games sind seit mehreren Jahrhunderten in der schottischen Kultur

verankert. Sie waren ursprünglich ein Bestandteil der Treffen schottischer Clans in

den Highlands. Die sportlichen Wettspiele von Baumstammwerfen über Steinstoßen

und Tauziehen bis hin zum Gewichthochwurf, erfreuen sich aber auch außerhalb

Schottlands der größten Beliebtheit.

Die Gemeinde Taufkirchen sowie der Verein Munich Caledonians laden am Sonntag,

den 29. September 2019 zu den Taufkirchner Highland Games in den Sport-und

Freizeitpark ein. Beginn ist um 12 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Geboten wird ein buntes Spektakel für die ganze Familie. Neben den Sportarten für

starke Männer, bieten wir auch mit Gummistiefel-sowie Haggis-Weitwurf, Sackhüpfen

und anderem nicht immer ganz ernst gemeinte sportliche Disziplinen für die ganze

Familie an.

Für die musikalische Untermalung sorgt mit den Claymore Pipes And Drums

München eine der besten Dudelsack-Bands außerhalb Schottlands. Das Ceilidh

Dancing mit der Tanzgruppe Munich Caledonians lädt zum Mittanzen ein. Für den

gelungenen Abschluss des Tages sorgt die Liveband Breaking Strings mit irish und

scottish Folk.

Für Speis und Trank inklusive schottischer Spezialitäten sorgt das Wirtshaus

Zinners. Ob Aberdeen Angus Steak, Minc And Tatties oder der berühmte „Haggis“ in

der üblichen und veganen Form. Fish & Chips und verschiedene Pies gibt es ebenso

wie eine Whisky Bar und Guinness.

Eine Tombola und „Whisky On A String“ sind weitere Attraktionen. Für die Kleinen gibt es eine Hüpfburg, Hau-den-Lukas und eine Seifenblasenwerkstatt.

Auf Initiative von Bürgermeister Sander präsentieren wir Ihnen Schottland zum

Anfassen. Im Jahr der Europawahl und noch bevor der Brexit Realität wird, zeigen

wir mit den Highland Games, wie schön die Vielfalt europäischen Lebens ist.

Beginn 12.15 Uhr

Einmarsch mit den Claymore Pipes and Drums, anschließend Eröffnung der Spiele durch den Chieftain der Munich Caledonians.

Im Anschluss und über den ganzen Nachmittag verteilt:

Feld 1: Family Fun and Games

Diese Spiele laufen parallel zu den Hauptdisziplinen den ganzen Nachmittag und sind ein Spaß für die ganze Familie. Disziplinen: Sack Race (Sackhüpfen), Egg and Spoon Race (Eierlauf), Throwing the Haggis (Haggis-Weitwurf), Throwing the Wellie (Gummistiefelweitwurf), Choo-Choo Race (Dreier-Ski-Rennen), Sack Fight (Hau ihn runter) 13 Uhr: Claymore Pipes and Drums im Anschluss:

Feld 2: Weight over the Bar (Gewichthochwurf)

14 Uhr: Ceilidh Dancing zu Mitmachen mit den Munich Caledonians

im Anschluss:

Feld 3: Putting the Stone (Kugelstoßen)

15 Uhr: Claymore Pipes and Drums

im Anschluss:

Feld 3: Tossing the Caber (Baumstammwerfen)

Feld 3: Tug-o’-War (Tauziehen)

16 Uhr: Siegerehrung und Verlosung der Tombolapreise Raffle (Tombola) und Whisky on a String (Whisky am Schnürl) – Verlosung und Ausgabe der Preise nach der Siegerehrung um 16 Uhr

17-19 Uhr Abschluss mit der Liveband Breaking Strings. Irish und Scottish Folk auf traditionellen Instrumenten

Sonntag, 29. September 2019. 12 bis 19 Uhr

Taufkirchen, Sport- und Freizeitpark