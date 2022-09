Hilfe zur Selbsthilfe: „Günstiger leben in München“ neu auflegen

Explodierende Energiepreise und die rasante Inflation stellen viele Münchnerinnen und Münchner vor große Herausforderungen. Der Bund unterstützt hier mit den Entlastungspaketen und auch die Stadt München hat ihre freiwilligen Angebote gerade für Menschen mit geringem Einkommen zusätzlich verstärkt. Die Broschüre „Günstiger leben in München“ hat sich beim Sparen bewährt. Die SPD/Volt-Fraktion fordert daher eine Neuauflage.

Von der zweiten Edition, die im November 2020 erschienen ist, sind nur noch Restbestände der ursprünglichen Auflage von 135.000 Stück übrig. Die Nachfrage nach der Broschüre aber ist unvermindert groß, wie die SPD-Stadtratsmitglieder Anne Hübner und Roland Hefter bei ihrem Besuch in der städtischen Schuldnerberatungsstelle kürzlich erfuhren.

Für dich. Für München: SPD/Volt steht für eine bezahlbare, lebenswerte und zukunftsorientierte starke Stadt, in der alle gut leben können. Deshalb regt die Fraktion in einem Antrag an, dass das Sozialreferat die Broschüre so schnell wie möglich neu auflegt und sowohl in Buchform wie auch prominent platziert auf der städtischen Webseite zur Verfügung stellt.

Dazu sagt Anne Hübner, Vorsitzende der SPD/Volt-Fraktion:

„Die Stadt München ist für ihre Bürgerinnen und Bürger da, erst recht in der Krise. Wir haben die Armutsrisikogrenze angehoben, damit mehr Menschen ein Recht auf Unterstützung haben. Aus dem Wärmefonds der Stadtwerke erhalten Münchnerinnen und Münchner Hilfe bei zu hohen Heizkostenabrechnungen. Mit der Neuauflage der Broschüre „Günstiger leben in München“ leisten wir jetzt Hilfe zur Selbsthilfe. Das bewährte Werk soll allen Interessierten schnellstmöglich mit aktuellen Informationen zum Geldsparen zur Verfügung stehen.“