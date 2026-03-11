„Himmel, Herrgott, Sakrament“ geht mit CORINNA BINZER in die 2. Staffel

Neue Serienrolle für Schauspielerin Corinna Binzer. In der zweiten Staffel von „Himmel, Herrgott, Sakrament“ schlüpft die Münchner Frohnatur in die Figur der Anna Seiler und tauscht damit den Ehemann. Im wahren Leben steht der 59-Jährigen nämlich seit 26 Jahren Schauspieler Sepp Schauer zur Seite. Im Fernsehen ist Corinna Binzer nun mit Musik-Kabarettist Roland Hefter verheiratet. Das verspricht jede Menge feinsinnigen, bayerischen Humor, gepaart mit ein bisschen Chaos: ab 10. April 2026 im BR (und bereits ab 2. April 2026 in der ARD Mediathek). „Ich hatte irrsinnig viel Spaß beim Dreh mit Roland Hefter, aber auch mit Stephan Zinner und Kathrin Anna Stahl. Und es ist immer eine Bereicherung mit Franz Xaver Bogner arbeiten zu dürfen“, so Corinna Binzer, die schon bald wieder vor der Kamera zu sehen sein wird. Dann aber für ihr eigenes TV-Format:

In der Fernsehsendung „Mittendrin“ führt die Powerfrau hinter die Kulissen ihrer Heimatstadt. Und zwar so charmant und erfolgreich, dass nach den ersten sechs Folgen in 2025 nun eine zweite Staffel vom Sender münchen.tv bestätigt wurde. Auch hier wird Corinna Binzer wieder bewegende Geschichten von Menschen entdecken, die im Verborgenen der Landeshauptstadt passieren. Bis es soweit ist, flimmert Staffel 1 in Wiederholungen, aber auch in der Mediathek, über die Bildschirme.

Ob im Kinodrama „Hundswut“, zur TV-Primetime im „Tatort“ oder millionenfach als „WirSindWiesn“-Moderatorin live gestreamt, steht Corinna Binzer zudem als Bavarettistin auf der Bühne. Vor allem im Frühling präsentiert sie ihre fulminante Fastenrede „Fasten hat Gewicht“ und garantiert einen kurzweiligen Abend, an dem sich der ein oder andere im Publikum durchaus ertappt fühlen wird. Denn ohne zu „politisieren“, hält Corinna Binzer gekonnt den Spiegel vor, wenn’s ums Benehmen und Verhalten geht – immer ehrlich und mit einem Augenzwinkern statt zu belehren. Dabei nimmt sich die Bayerin auch selbst nicht aus und bringt ihr Verhältnis von Radl- und Autofahrern auf den Punkt oder wundert sich über Food-Trends wie Bowl und Porridge – also Essen, das es schon immer gab, jetzt aber unter neumodischem Namen teuer verkauft wird. Musikalisch begleitet Gitarrist Michi Muggesser das bunte Programm, u. a. beim Starkbierfest im Freilichtmuseum Wasmeier (14. März 2026) und im Augustiner am Platzl (ab 19. März 2026).

Das Leben schreibt die schönsten Geschichten

Geschichten zu erzählen, hat Corinna Binzer schon als Kind Spaß gemacht – ohne zu ahnen, dass es einmal ihr Beruf werden wird. Im Alter von 17 Jahren ungeplant schwanger geworden, absolvierte sie zunächst eine Ausbildung zur Bürokauffrau, jobbte als Wiesn-Bedienung und erarbeitete sich schließlich ihr Standing von der Chefsekretärin zur Abteilungsleitung für Messen und Veranstaltungen. Bühnenluft schnupperte sie erstmals mit 36 Jahren. Als Sepp Schauer mit Schauspielkollege Johann Schuler für ein Theaterstück dringend eine weibliche Rolle besetzen musste, probte Corinna Binzer als „Ersatzfrau“ und sprang später als Erstbesetzung trotz Bürojob ein. Die Belohnung: Tosender Applaus und das Wissen, dass sie ihre Leidenschaft nun leben wird. Neben ihren Einsätzen vor der Kamera nimmt sich die 59-Jährige bewusst Zeit für ihre Kolumnen, Moderationen und Soloprogramme.

Mehr Einblicke ins Leben von Corinna Binzer gewährt die BR-Dokumentation „Lebenslinien“: https://www.br.de/br-fernsehen/sendungen/lebenslinien/corinna-binzer-vom-buero-auf-die-buehne100.html

Weitere Infos über Corinna Binzer unter https://corinnabinzer.de