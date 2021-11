Himmelswerkstatt – Ein Mitmachangebot für kleine Engerl ab 6 Jahren in der Ratstrinkstube im Neuen Rathaus

Himmelswerkstatt – Ein Mitmachangebot für kleine Engerl ab 6 Jahren

25. November – 12. Dezember 2021 in der Ratstrinkstube im Neuen Rathaus, Marienplatz täglich von 14.30 – 16.00 Uhr und 16.30 – 18.00 Uhr

Endlich darf die Himmelswerkstatt wieder geschmückt werden und Künstler*innen laden dich zum Mitmachen ein.

Kerzen drehen, Steine vergolden, Seife herstellen, Weihnachtskarten gestalten und bedrucken, Wunschzettel schreiben – all dies und vieles mehr erwartet dich. In den täglich wechselnden Mitmachwerkstätten kannst du unter Anleitung verschiedene Techniken ausprobieren und eigene kleine Weihnachtsgeschenke vor Ort selbst herstellen. Mit deinen Ideen, einfachen Materialien und ein paar Werkzeugen gestaltest du so wunderschöne Dinge zum Verschenken.

Das kostenlose Aktionsprogramm für Kinder wird im Auftrag des Referats für Arbeit und Wirtschaft (RAW) veranstaltet und vom Kindermuseum München durchgeführt.

Begrenzte Teilnehmerzahl, Online-Anmeldung erforderlich, alle Infos unter www.kindermuseum-muenchen.de/himmelswerkstatt