Himmelswerkstatt – Ein Mitmachangebot für kleine Engerl ab 6 Jahren

In diesem Jahr ist die Himmelswerkstatt besonders schön geschmückt.

Denn sie feiert ihr 30. Jubiläum und alle Münchner Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren bietet sich die Gelegenheit nach Herzenslust Weihnachtsgeschenke kreativ zu gestalten.

Verkleidet als Weihnachtsengel werden vom 28.11. – 15.12.2024, jeweils um 14.30 Uhr und 16.30 Uhr, in der herausgeputzten Ratstrinkstube des Neuen Rathauses Steine vergoldet, Kerzen gezogen, Schokolade verarbeitet und Wunschzettel geschrieben.

In den täglich wechselnden Mitmachwerkstätten lernen die Kinder unter Anleitung verschiedene Techniken kennen und können sie gleich direkt ausprobieren. So entstehen aus einfachen Materialien wunderschöne Dinge zum Verschenken.

Als 1994 auf Initiative von Tourismusdirektorin und Christkindlmarktleiterin Dr. Gabriele Weishäupl die Himmelswerkstatt ins Leben gerufen wurde, begann eine Erfolgsgeschichte, die bis heute andauert.

Zunächst fand die Himmelswerkstatt am Rande der ehemaligen Kassenhalle (heute Rathaus-galerie) statt, wurde dann aber 1998 aus Platzgründen in die Ratstrinkstube verlegt. Viele Kinder kamen jedes Jahr wieder, so lange bis aus dem Alter heraus waren. Und nun nach rund 30 Jahren besuchen auch die Kinder dieser Kinder die Himmelswerkstatt und finden genauso viel Spaß daran wie damals ihre Eltern.

Allein im letzten Jahr besuchten rund 1.550 Kinder aus dem In- und Ausland die Himmels-werkstatt und erlebten gemeinsam und ohne Sprachbarrieren schöpferische Stunden.

Das kostenlose und sehr beliebte Aktionsprogramm gehört zum Rahmenprogramm des Münchner Christkindlmarktes und wird vom Referat für Arbeit und Wirtschaft veranstaltet.

Durchgeführt wird das Projekt vom Kindermuseum München, mit seinem engagierten Engerlteam aus professionellen Künstlern und Pädagogen. Sie leiten die kleinen Engerl mit viel Liebe zum Detail bei der handwerklichen Arbeit an. Die glitzernden Kostüme und goldenen Engelsflügel tragen dazu bei, dass der Bastelspaß zum himmlischen Vergnügen wird.