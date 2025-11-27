Himmelswerkstatt im Rathaus eröffnet

Festlich geschmückt und voller vorweihnachtlicher Atmosphäre hat die Himmelswerkstatt im Rathaus wieder ihre Türen geöffnet. Bis 14. Dezember können Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren (ohne Begleitung) – verkleidet als Weihnachtsengel – in der Ratstrinkstube täglich von 14.30 bis 16 Uhr und 16.30 bis 18 Uhr ihre eigenen Geschenke gestalten. Bürgermeisterin Verena Dietl und Wirtschaftsreferent Dr. Christian Scharpf haben zur Eröffnung jetzt zahlreiche kleine „Engerl“ begrüßt.

Bürgermeisterin Verena Dietl: „Die Himmelswerkstatt ist seit Jahrzehnten ein Ort, an dem Kinder unabhängig von Herkunft oder Sprache gemeinsam kreativ werden können. Sie schafft wertvolle Momente der Begegnung und des Miteinanders – und das mitten im Herzen unserer Stadt.“ Seit 1994 ist die Himmelswerkstatt ein fester und beliebter Bestandteil des Münchner Christkindlmarkts. Jährlich nehmen weit über 1.000 Kinder aus München, Deutschland und der ganzen Welt teil – ein kreativer Begegnungsort ohne Sprachbarrieren.

Wirtschaftsreferent Dr. Christian Scharpf: „Schenken macht Freude 1 und seine Weihnachtsgeschenke liebevoll selbst zu gestalten, macht doppelt Freude. Die Himmelswerkstatt ist ein Glanzlicht unseres Christkindlmarktes und eine lieb gewonnene Tradition. Mein besonderer Dank geht hierbei an das Kindermuseum, das sich jedes Jahr etwas Neues einfallen lässt, um die Augen der kleinen Engerl zum Strahlen zu bringen.“

Unter professioneller Anleitung werden in der Himmelswerkstatt Steine vergoldet, Kerzen gezogen, Schokolade verarbeitet und Wunschzettel gestaltet. Die täglich wechselnden Workshops geben Einblick in unterschiedliche handwerkliche Techniken und bieten Raum für kreative Entfaltung. Durchgeführt wird das kostenlose Aktionsprogramm im Auftrag des Referats für Arbeit und Wirtschaft vom Kindermuseum München. Ein erfahrenes Team aus Künstlerinnen und Pädagoginnen sorgt dafür, dass jedes Kind mit Freude, Phantasie und viel Glitzer ans Werk gehen kann.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Weitere Infos und Anmeldung unter www.kindermuseum-muenchen.de/veranstaltungen/himmelswerkstatt.