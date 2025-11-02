Hinweis: Übungen der Münchner Polizei – Unterschleißheim / Fröttmaning

Am Montag, 03.11.2025, von 09:00 Uhr, bis 16:00 Uhr, findet an der Mittelschule in Unterschleißheim eine polizeiliche Übung statt.

Im Zeitraum von Dienstag, 04.11.2025, bis Freitag, 07.11.2025, von jeweils 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr, üben Einsatzkräfte im Bereich der U-Bahn-Station in Fröttmaning verschiedene Einsatzszenarien. Der U-Bahnbetrieb wird durch die Übung nicht beeinträchtigt.

Hierbei agieren die Einsatzkräfte u.a. mit Schutzausrüstung und Platzpatronen.

Es wird die Einsatztaktik und das Vorgehen in sog. „Lebensbedrohlichen Einsatzlagen“ in einem Rahmen trainiert, der durch das regelmäßig stattfindende Polizeiliche Einsatztraining, insbesondere durch die hohe Anzahl an teilnehmenden Einsatzkräften, nicht dargestellt werden kann.

Während der Übungsdurchgänge kann es dazu kommen, dass Knallgeräusche und Schreie zu hören sind. Durch die Übung besteht keine Gefahr für Unbeteiligte.

Sollten Sie aufgrund von Wahrnehmungen verunsichert sein, kann jederzeit die Polizei über den Notruf 110 verständigt werden