HIRMER IMAGEKAMPAGNE 2019: MODERNITÄT TRIFFT TRADITION UND STIL

Foto: HirmerAlte Werte – neue Wertigkeit: Am 5. April 2019 launcht HIRMER seine neue 360-Grad Imagekampagne und setzt damit ein Statement als führende Marke in der Männermode. Neben Model Bas Tijhof ist Schauspieler Heino Ferch auf den Kampagnenmotiven zu sehen und tritt damit erstmals als Testimonial für HIRMER auf. Entwickelt wurde die HIRMER Imagekampagne von der renommierten Münchner Agentur Bureau Borsche. Fotografiert wurden die Motive von dem bekannten Modefotografen Robert Fischer.

Seit 70 Jahren steht HIRMER für Qualität – egal ob bei Mode, Service oder Beratung. Diesen Anspruch greift die neue Imagekampagne auf und verbindet ihn mit einer modernen Bildsprache im schwarz-weißen Collagenstil sowie mit Looks, die sowohl die Qualität der Produkte als auch den modischen Stil in den Fokus rücken. Bewusst verzichtet sie auf Claim und Headline, lediglich der HIRMER-Schriftzug ist Teil der Kampagne. Dadurch wird das Selbstbewusstsein und die Kompetenz von HIRMER in diesen Themen unterstrichen.

Dr. Christian Hirmer, Sprecher der HIRMER Unternehmensgruppe: „HIRMER ist bekannt für ein breites Sortiment in den Kompetenzabteilungen, für gute Beratung und Service. Wir glauben, dass wir uns jedoch auf Dauer nicht mehr nur durch das Sortiment von den Wettbewerbern abheben können. In der heutigen Zeit, wo vieles im Handel schnelllebig ist und nur preisgetrieben funktioniert, wollen wir wieder die Liebe zum Detail, zum Produkt und zur Qualität in den Fokus rücken.“

Trotz ihrer Unterschiedlichkeit verkörpern das Fashion-Model Bas Tijhof und Heino Ferch die für HIRMER zentralen Werte wie Stilbewusstsein, Persönlichkeit und Authentizität. „Mode und Stil sind Themen, die mich seit jeher interessieren. Für ein Traditionshaus wie HIRMER Teil einer Kampagne mit einem so ästhetischen und kraftvollen Look sein zu können, ist eine Aufgabe, die mich von Anfang an begeistert hat“, sagt Heino Ferch, Schauspieler und Testimonial der Imagekampagne.

Fotografiert wurden die Motive von Modefotograf Robert Fischer. Die Gestaltung der HIRMER Imagekampagne wurde von der Münchner Agentur Bureau Borsche entwickelt. „Uns hat es besonders gereizt, eine Traditionsmarke wie HIRMER visuell neu umzusetzen und dabei mitzuwirken, das Markenimage nachhaltig zu prägen“, sagt Mirko Borsche, einer der führenden Grafikdesigner Deutschlands.

Die insgesamt über 40 verschiedenen Motive für Frühjahr/Sommer 2019 und Herbst/Winter 2019/2020 werden ab April 2019 am Point of Sale im Hirmer Stammhaus, auf Plakaten in der Münchner Innenstadt, als Print-Anzeigenmotiv und für digitale Einsatzzwecke genutzt.