München, 6. Dezember 2018 – Ein echtes Advents-Highlight erwartet Kunden am Samstag, den 8. Dezember, in der Tagesbar des HIRMER Stammhauses: Das Pop-Up-Restaurant des Fünf-Sterne Travel Charme Ifen Hotels lädt Kunden zur kulinarischen Entdeckungsreise durch das Kleinwalsertal ein und sorgt so für ein einzigartiges Einkaufserlebnis in der Vorweihnachtszeit.

Spezialitäten, wie Bergkäse, Hirschwurzen oder luftgetrockneter Rinderschinken können zu diesem Anlass von den Gästen des HIRMER Stammhauses gekostet werden.

Seit März 2018 gehört das auf die Ferienhotellerie spezialisierte Unternehmen Travel Charme Hotels & Resorts zur HIRMER Gruppe. Das Travel Charme Ifen Hotel ist das einzige Fünf-Sterne-Hotel im Kleinwalsertal und über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt für seine exzellente Küche, die Gäste unter anderem im hoteleigenen SterneRestaurant Kilian Stuba genießen können.

Frank Troch, Geschäftsführer der Hirmer GmbH & Co. KG, sagt: „Mit dem Pop-UpRestaurant des Fünf-Sterne Travel Charme Ifen Hotels schaffen wir ein Einkaufserlebnis, das Mode und Lifestyle perfekt verbindet und gleichzeitig dem hohen Anspruch unserer Kunden gerecht wird. Denn wie der Mensch sich kleidet und wo er Urlaub macht, hat vieles gemeinsam. Alles dies ist Ausdruck des persönlichen Stils.

Informationen zum Event:

Ort: HIRMER Tagesbar in der 3. Etage des HIRMER Stammhauses Kaufingerstrasse 28

80331 München

Öffnungszeiten: 9.00 – 20.00 Uhr