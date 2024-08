Hitzeschutz: Neue interaktive Karte kühler Orte

Eine interaktive Stadtkarte kühler Orte in München ergänzt ab sofort die Maßnahmen des Gesundheitsreferats im Rahmen des städtischen Hitzeschutzkonzepts. In der Karte sind kühle Orte in Parkanlagen und Grünflächen sowie die Münchner Badeseen aufgeführt, aber auch öffentlich zugängliche kühle Innenräume, etwa in Kirchen. Da in Hitzephasen eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr von großer Bedeutung ist, bildet die Karte auch die öffentlichen Trinkwasserbrunnen und Toilettenanlagen mit Trinkwasserspendern ab.

Die Karte kühler Orte ist – wie zahlreiche weitere Hitzeschutz-Tipps – unter www.muenchen.de/hitze zu finden.

Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek: „Gerade an heißen Tagen lohnt sich der Blick auf unsere ‚coole Karte‘. Sie ist ein übersichtliches Angebot für Münchner*innen, aber auch für Besucher*innen unserer Stadt, um Orte zu finden, an denen man zumindest zeitweilig heißen Temperaturen entfliehen kann. Bitte nutzen Sie auch die öffentlichen Trinkwasserbrunnen und -spender, um den Flüssigkeitsverlust bei großer Hitze auszugleichen.“ Die Karte kühler Orte ist als Gemeinschaftsprojekt des Gesundheitsreferats mit dem Kommunalreferat, Geodatenservice – Digitaler Zwilling, entstanden und wird laufend weiterentwickelt. Das Gesundheitsreferat bedankt sich bei allen Beteiligten, die bei der Erstellung unterstützt und die Orte zur Veröffentlichung auf der Karte kühler Orte zur Verfügung gestellt haben.