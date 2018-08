Hitzesommer in den Alpen – Auswirkungen auf Berge, Menschen und Hütten

Ist der Gletscherschwund noch offensichtlich, so birgt das Auftauen des Permafrostes in den Alpen eine eher unsichtbare Gefahr: „Permafrost ist der Klebstoff der Alpen“, so Experte Mair, „er erfüllt eine wichtige Funktion im Hochgebirge: So lange Boden, Schutthalden oder Felswände gefroren sind, sind sie auch stabil.“ Bei Erwärmung drohen jedoch Hangbewegungen, Steinschlag und im schlimmsten Fall größere Felsstürze. Auch die Steinschlaggefahr kann durch den schmelzenden Permafrostboden begünstigt werden. Dabei liegt die Permafrostgrenze relativ niedrig: „In den Alpen findet man Permafrost in Nordhängen schon oberhalb von 2.400 Metern, in Südhängen oberhalb von rund 2.900 Metern“, erklärt Mair. Dementsprechend sei der Permafrost kein Phänomen, das nur an den höchsten Alpenbergen vorkomme. „Selbst in Bayern, etwa an der Zugspitze, den Allgäuer Hochalpen oder am Watzmann findet sich Permafrost“, sagt Hanspeter Mair.

Auch die alpine Infrastruktur leidet an der Erwärmung des Bodens: Die Statik mancher Berghütten wird durch den Rückgang des Frostbodens bedroht. So ist zum Beispiel das Hochwildehaus in den Ötztaler Alpen wegen Schäden am Fundament bereits bis auf weiteres geschlossen – eine direkte Folge des Permafrostrückgangs.

Nicht nur Bergsteigerinnen und Bergsteigern wird der Klimawandel heute und in Zukunft vor immer größere Herausforderungen stellen. Auch die Bergwelt wird sich dadurch für immer verändern.