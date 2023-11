HIV-Testwochen: Gesundheitsreferentin Zurek weist auf kostenloses und anonymes Angebot hin

Zum Start der Bayerischen HIV-Testwochen am kommenden Donnerstag, 2. November, ruft Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek dazu auf, die kostenlosen und anonymen Testungen des Gesundheitsreferats auf HIV und andere sexuell übertragbare Krankheiten in Anspruch zu nehmen. Die Bayerischen HIV-Testwochen sind eine landesweite Aktionsreihe, die auf Initiative des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege auf die Risiken der Ansteckung, die Wichtigkeit von HIV-Tests und Beratungsangebote hinweist. Laut Robert Koch-Institut lebten Ende 2021 in Deutschland mehr als 90.800 Menschen mit einer HIV-Infektion. Die bis zum 1. Mai 2023 für das Jahr 2022 gemeldete Zahl der HIV-Neudiagnosen betrug 3.239. Allein in Bayern lebten Ende 2020 rund 12.300 Personen mit dem HI-Virus.

Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek: „Das Wissen über HIV und AIDS in der Gesellschaft ist zwar hoch, und die meisten Menschen sind über Ansteckungswege und Schutzmöglichkeiten gut informiert. Aber dennoch kommt es immer wieder zu Neuinfektionen mit HIV. Das zeigt, dass immer noch vielen Menschen das Risiko einer Ansteckung nicht ausreichend bewusst ist. Doch Schutz und Tests, vor allem nach einem Risikokontakt, bringen Sicherheit. Je früher die Infektion erkannt wird, desto schneller können eine Therapie begonnen und weitere Übertragungen verhindert werden.

Eine HIV-Infektion ist zwar nicht heilbar, doch dank vorhandener Therapiemöglichkeiten lässt sie sich in den meisten Fällen gut behandeln. Betroffene können mit der richtigen Behandlung eine gute Lebenserwartung erreichen.

Da Symptome häufig erst nach vielen Jahren auftreten, ist eine Testung auf HIV insbesondere nach einem Risikokontakt wichtig. Das gilt auch für die Testung auf andere sexuell übertragbare Infektionen. Denn eine unbehandelte Infektion, z.B. mit Syphilis oder Chlamydien, erhöht das Risiko einer HIV-Infektion. Nutzen Sie deshalb das Test- und Beratungsangebot im Gesundheitsreferat. Das Team der STI-Beratungsstelle informiert und testet Sie gerne, kostenlos, anonym und ohne Termin. Kommen Sie einfach vorbei.“

Die Beratungsstelle zu sexuell übertragbaren Infektionen, angesiedelt im Gesundheitsreferat, bietet während der Bayerischen HIV-Testwochen verstärkt anonyme, kostenlose, individuelle Beratung und Testungen in Kooperation mit der Bayerischen AIDS Stiftung an. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Die Beratungsstelle in der Bayerstraße 28a ist montags 8 bis 11 Uhr, dienstags 14 bis 18 Uhr sowie donnerstags 8 bis 11 Uhr und 14 bis 15 Uhr geöffnet und auch unter Telefon 233-23333 sowie per E-Mail (aids-sti-beratung.gsr@muenchen.de) erreichbar. Informationen im Internet unter http://www.muenchen.de/sti-beratung.

Weitere Informationen zu den Bayerischen HIV-Testwochen, zum Beispiel zu Veranstaltungen, sind unter https://www.testjetzt.de/ abrufbar.