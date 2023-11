Hoch über Tollwood – Weltrekordler auf der Slackline

Slackline-Weltrekordhalter Friedi Kühne balanciert über dem Tollwood Winterfestival

Er will hoch hinaus: Friedi Kühne balanciert in diesem Winter hoch über den Köpfen des Publikums auf dem Tollwood Winterfestival. „Walk the line“ – an elf Tagen spaziert der Profi-Slackliner auf einem dünnen Band in 14 Metern Höhe durch die Luft über der Theresienwiese und lässt den Zuschauenden mit so manchem Kunststück den Atem stocken. Die richtige Balance hat der Sportler bereits auf dem Tollwood Sommerfestival 2022 bewiesen und damit das Tollwood-Publikum begeistert. Jetzt ist der Weltrekordhalter auf der Highline zurück auf dem Tollwood Winterfestival, das ab 23. November auf der Münchner Theresienwiese stattfindet. Friedi Kühne zieht bei seinem Balance-Akt alle Blicke nach oben – jeweils donnerstags bis sonntags, 30. November bis 3. Dezember, 7. bis 10. Dezember, und 14. bis 17. Dezember.

Veranstaltung: Friedi Kühne „Walk the line“

Ort: Feuershowplatz auf dem Tollwood Winterfestival

Donnerstag, 30. November, 17 + 18:30 + 19:30 Uhr

Freitag, 1. Dezember | 15 + 17 + 19 + 21:30 Uhr

Samstag, 2. Dezember | 14 + 15 + 17 + 19 + 21:30 Uhr

Sonntag, 3. Dezember | 14 + 15 + 17 + 19 + 20 Uhr

Donnerstag, 8. Dezember | 15:30 + 16:30 + 20:30 + 21:30 Uhr

Freitag, 9. Dezember | 14:30 + 15:30 + 16:30 + 17:30 + 21:30 Uhr

Samstag, 10. Dezember | 14:30 + 15:30 + 16:30 + 18:30 + 20:30 Uhr

Donnerstag, 14. Dezember | 17:30 + 18:30 + 21 Uhr

Freitag, 15. Dezember | 16 + 17 +18 + 21 Uhr

Samstag, 16. Dezember |14:30 + 15:30 + 17 + 20:30 + 21:30 Uhr

Sonntag, 17. Dezember |14:30 + 15:30 + 17 + 20:30 + 21:30 Uhr

Dauer: ca. 20 Minuten

Der Eintritt zum Tollwood Winterfestival ist frei.