Hochschulpreis 2023 der Stadt München verliehen

Bürgermeisterin Katrin Habenschaden hat zusammen mit dem Referenten für Arbeit und Wirtschaft, Clemens Baumgärtner, sowie Vertreterinnen und Vertretern der Münchner Hochschulen den diesjährigen Hochschulpreis der Landeshauptstadt München überreicht. Den Hochschulpreis der Hochschule München erhielt Francesca Rübesamen für ihre Bachelorarbeit „Städtetourismus im Wandel: Eine Untersuchung des Phänomens ‚New Urban Tourism‘ am Beispiel ausgewählter Standorte in der Destination München“. New Urban Tourismus stellt eine neue Art des Städtetourismus dar, bei der sich die Gäste Einblicke in den Alltag der besuchten Stadt verschaffen wollen und abseits bekannter Pfade neue, authentische Stadtviertel und deren Bewohnerschaft kennenlernen wollen. Die Arbeit ist preiswürdig, weil sie im Rahmen der Möglichkeiten ein sehr komplexes Thema und die damit verbundenen Forschungsfragen klar und umfassend erörtert und ein Grundgerüst für weiterführende, detailliertere Untersuchungen zum Thema aufzeigt.

Der Hochschulpreis an der Ludwig-Maximilians-Universität München ging an Britta Voith von Voithenberg für ihre Dissertation „Rurbanität in der Großstadt. Dresden und München 1870 bis 1914“. Im Mittelpunkt ihrer Studie steht das Phänomen der Etablierung ländlicher Lebenspraktiken in urbanen Entwicklungskontexten. Untersucht werden die Folgen und Auswirkungen außerstädtischer Lebenswirklichkeiten auf die hochdynamischen Urbanisierungs- und Modernisierungsprozesse einer Stadt wie München. Die Arbeit war aus Sicht der Jury zu würdigen, weil sie neue Perspektiven auf eine Schlüsselphase der Münchner Stadtgeschichte eröffnet. Das Verständnis aktueller Stadt-Land-Diskurse und die Sensibilisierung für die komplexen Problemlagen, aber auch für die Chancen sich permanent verändernder Metropolregionen wird durch den Blick auf historische Gegebenheiten und Phänomene verbessert.

Den Hochschulpreis der Technischen Universität München erhielt Dr. Sabrina Erlwein für ihre Dissertation „Grüne Infrastruktur für klimaresiliente Nachverdichtung: von den Fakten zur Umsetzung“. Untersucht wird das Spannungsfeld von Nachverdichtung und urbanen Grünflächen in wachsenden Großstädten mit dem Ziel, Handlungsmöglichkeiten für eine klimaangepasste Stadtplanung vor dem Hintergrund der zunehmenden Flächenkonkurrenzen am Beispiel Münchens aufzuzeigen. Die Arbeit wird wegen der engen Verzahnung von Wissenschaft und Praxis ausgezeichnet, bei der konkrete Nutzungskonflikte sowie Lösungsansätze in aktuellen Planungsvorhaben betrachtet werden. Sie bietet damit eine hervorragende Grundlage für aktuelle und zukünftige Bauvorhaben der Stadt und Argumentationsgrundlagen für die klimaorientierte Stadtentwicklung mit dem Fokus auf Regulationsleistungen des Grüns für das Stadtklima.

Über den Hochschulpreis der Landeshauptstadt München

Seit 1993, also seit 30 Jahren, werden mit dem Hochschulpreis Bachelor-, Magister-, Diplomarbeiten, Dissertationen und Habilitationen ausgezeichnet, die an der Hochschule für angewandte Wissenschaften München, der Ludwig-Maximilians-Universität München und der Technischen Universität München eingereicht wurden. Der Hochschulpreis der Landeshauptstadt München ist mit jeweils 5.000 Euro dotiert.

Informationen unter https://stadt.muenchen.de/infos/hochschulpreis.html.