Hochwasser: Bade- und Bootfahrverbot auf der Isar erlassen

Das Referat für Klima- und Umweltschutz hat ein Bade- und Bootfahrverbot für die Isar erlassen. Es sind somit ab sofort das Befahren der Isar und das Baden in der Isar im Stadtgebiet München von der südlichen Stadtgrenze nach der Großhesseloher Brücke bis zur Leinthalerbrücke im Norden bis einschließlich Montag, 2. März, ausnahmslos verboten.

Die Isar führt nach einem abgelaufenen Hochwasser noch sehr viel Treibholz mit und weist eine starke Trübung sowie Strömung auf. Auch nach Absinken der Pegel ist die Isar trüb, es können sich Strudel und Wasserwalzen bilden, und Treibgut ist unter der Wasseroberfläche nicht erkennbar Es besteht eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben, wenn Personen in der Isar baden oder die Isar mit Booten und sonstigen Schwimmkörpern jeglicher Art befahren. Die Gefahrenlage wird voraussichtlich bis einschließlich Montag, 2. März, andauern.