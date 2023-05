Hochwasser: Isar-Radweg wird gesperrt

Laut Prognose wird das Isar-Hochwasser am Morgen des 17. Mai wieder die Meldestufe 1 überschreiten. Das bedeutet, dass die Isar einen Pegelstand von über 2,40 Meter erreichen wird. Deshalb muss das Baureferat aus Sicherheitsgründen heute Nachmittag den Radweg auf der Ostseite der Isar vorsorglich erneut sperren und die Toiletten sowie Müllcontainer aus dem Isar-Hochwasserbett entfernen. Wie lange die Sperrung bestehen bleiben muss, ist von der Entwicklung der Wetterlage abhängig. Aktuell wird ab Donnerstag, 18. Mai, mit sinkenden Pegelständen gerechnet.

Baureferentin Dr.-Ing. Jeanne-Marie Ehbauer: „Wir sind mit der langjährigen Erfahrung des Baureferats gut auf Hochwasser-Ereignisse vorbereitet. Die Sperrungen nehmen wir vorsorglich vor, damit niemand in eine gefährliche Situation gerät. Ich appelliere an alle Münchnerinnen und Münchner, sich an die Absperrungen zu halten und die Gefahren, insbesondere durch die enorme Strömung der Isar bei Hochwasser, nicht zu unterschätzen.“

Für den Fall eines Hochwassers an der Isar sieht der Alarmplan des Baureferats vor, dass bei Meldestufe 1 (die bei einem Pegel von 2,40 Meter am amtlichen Pegel München in der Nähe der Prinzregentenbrücke erreicht wird) unter anderem die Radwege im Isar-Hochwasserbett vorsorglich gesperrt werden müssen. Bei Erreichen der Meldestufe 2 (ab einem Pegel von 3 Meter) werden in Abhängigkeit der weiteren zu erwartenden Entwicklung unter anderem zusätzlich der Flaucher- und der Marienklausensteg gesperrt. Ab Meldestufe 3 (bei einem Pegel von 3,80 Meter und höher) werden unter anderem die Dammwege und der Schlichtweg gesperrt und eine Sperrung der Thalkirchner Brücke vorbereitet. Ab der höchsten Meldestufe 4 (ab 5,20 Meter Pegel) müssen dann die Thalkirchner Brücke und der Steg unter der Maximiliansbrücke gesperrt werden.