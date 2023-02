Höchste Auszeichnung für Motorsport-Ikonen

Wolfgang Glas vom MSC Abensberg und Josef Kaspar aus Markt Rettenbach für besonderes Engagement mit Ewald-Kroth-Medaille in Gold mit Brillant geehrt.

Die Ewald-Kroth-Medaille in Gold mit Brillant ist die höchste Ehrung, die der ADAC seinen verdienten Funktionären verleiht. Bei der diesjährigen ADAC Sport Gala im Dampfdom der MOTORWORLD in München, wurde sie zwei Personen überreicht, die sich durch ein besonderes Lebenswerk im Zeichen des Motorsports auszeichnen: Wolfgang Glas, Senator des ADAC Südbayern und Ehrenmitglied des MSC Abensberg, sowie Josef Kaspar, Senator des ADAC Südbayern aus Markt Rettenbach. Die Ehrung beider Funktionäre wurde coronabedingt für das Jahr 2020 nachgeholt.

Wolfgang Glas: Der Bahnsport ist sein Lebenswerk

Wolfgang Glas (77) vom MSC Abensberg ist langjähriger Motorradreferent und Vizepräsident des Deutschen Motor Sport Bundes (DMSB) sowie der FIM Europe, dem europäischen Dachverband für Motorräder und Motorradsport. „Mr. Zweirad“, wie Glas auch genannt wird, setzte sich maßgeblich für das Aufleben des Bahnsports ein und wurde 1982 Mitglied der Bahnsportkommission. Gemeinsam mit dem damaligen Sportleiter Albert Seitz rief er außerdem den ADAC Bayerncup ins Leben, die einzige deutsche Nachwuchsserie im Bahnsport. Ebenso lang wie er bereits Motorradreferent ist – seit dem Jahr 1990 – ist er darüber hinaus Mitglied im Vorstandsrat des ADAC Südbayern.



Josef Kaspar: Ein Rallye Papst in der Geschichte des ADAC Südbayern

Eine weitere Medaille ging an Josef Kaspar (78) aus Markt Rettenbach, der zur Auszeichnung leider nicht persönlich anwesend sein konnte. Josef Kaspar engagierte sich in diversen Funktionen für den ADAC Südbayern: Er war unter anderem Fachbeauftragter für den Rallye-Sport, jahrelang bei der Rallye Deutschland als Fahrerverbinder im Einsatz, im Organisationsteam bei der Deutschland Klassik 2015 vertreten und langjähriger Serienkoordinator bei den ADAC Rallye Masters. Als Internationaler Sportkommissar war er außerdem viel im Ausland tätig und in Deutschland zusätzlich für die Ausbildung, Prüfung und Fortbildung von DMSB-Sportwarten zuständig. Der ehemalige Schullehrer mit Leib und Seele nutze stets jede freie Möglichkeit sowie alle Ferientermine, um möglichst viele Motorsportevents wahrzunehmen. Die persönliche Übergabe seiner Medaille wird zeitnah nachgeholt.

Ewald-Kroth-Medaille erstmals im Rahmen der südbayerischen Motorsporttage verliehen

Die höchste Stufe „Gold mit Brillant“ der Ewald-Kroth-Medaille, benannt nach dem langjährigen ADAC Sportpräsidenten Ewald Kroth, setzt den Besitz der Medaille in Gold mit Kranz voraus. Seit 2016 kann sie nach insgesamt mindestens 30 Jahren aktiver Sportfunktionärstätigkeit verliehen werden. Sie steht für überragende und außergewöhnliche Verdienste um den Motorsport im ADAC. Maximal sind je ADAC Regionalclub zwei Verleihungen pro Jahr möglich.

Neben den Ewald-Kroth-Medaillen für das Jahr 2022 wurden auch die Auszeichnungen aus den Jahren 2020 und 2021 nachgeholt, in denen die Ehrungen coronabedingt entfallen sind. Für 2021 gingen zwei Ewald-Kroth-Medaillen in Gold mit Brilliant an Ulli Nowak (Auszeichnung in Abwesenheit; persönliche Übergabe der Medaille wird nachgeholt) und Max Thoma. Die Geehrten aus 2022 setzen sich aus Peter Zeilberger und Horst Molle zusammen.