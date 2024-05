Höhepunkt der Aktionswoche „München feiert 75 Jahre Grundgesetz“

Am 23. Mai 2024 wird das Grundgesetz 75 Jahre alt. Das Referat für Bildung und Sport nimmt dies zum Anlass, in einer Aktionswoche vom 13. bis 17. Mai zu zeigen, wie groß die Bedeutung demokratischer Grundprinzipien gerade heute für eine vielfältige Stadtgesellschaft ist. Durch unterschiedliche und überraschende Formen der Demokratiebildung sollen möglichst viele, insbesondere junge Menschen erreicht werden. Viele der über 50 Projekte und Aktionen sind öffentlich, besonders am kommenden Mittwoch, 15. Mai, dem zentralen Tag der Aktionswoche. Um kurz vor 11 Uhr geben Oberbürgermeister Dieter Reiter und Stadtschulrat Florian Kraus den Startschuss zum „Walk of Democracy“. Rund 300 Schüler*innen aller Schularten und ihre Lehrkräfte haben zu den Artikeln der Grundrechte einen beeindruckenden Parcours mit interaktiven Stationen vorbereitet, der sich vom Sendlinger Tor bis zum Rindermarkt zieht. Dort findet dann ab 14 Uhr bis zum Abend ein abwechslungsreiches Bühnen- programm mit „Liebeserklärungen an das Grundgesetz“ und vielen künstlerischen Performances statt.

Auf dem Marienplatz gib es ein Demokratiemobil, Interviews auf der „Roten Couch“ zur Frage „Wenn ich Bürgermeister*in von München wäre, dann…“, Live-Kunst, Fingerstricken zum Mitmachen und zahlreiche Infostände. Parallel sind Ausstellungen im Alten Rathaus (unter anderem „Die Mütter des Grundgesetzes“ – ab Dienstagnachmittag) und auf den Lärmschutzwänden in der Landschaftstraße hinter dem Rathaus (ab Montag) zu sehen.

Spektakuläres Video-Mapping am Rathaus an drei Abenden

Nach Einbruch der Dunkelheit startet dann am Mittwoch um 21.45 Uhr am Neuen Rathaus „LEGIS 75“ – eine spektakuläre 18-minütige Open Air Audio-Video-Inszenierung mit großformatigen Fassadenprojektionen (so genanntes Videomapping) über zehn Hochleistungsvideoprojektoren, Musik, Soundeffekten, Audio/Video-Archivcollagen und Live-Elementen. In den Fenstern des Rathauses werden an mehreren Stellen kurze Texte gelesen, unter anderem durch die BR-Moderatorin Caro Matzko und Schauspieler Waldemar Kobus. Für alle, die den Auftakt am Mittwoch verpassen, gibt es am Donnerstag und Freitag eine Wiederholung.

Bereits am Dienstagvormittag findet im Haus der Schüler*innen eine Diskussionsrunde zum Thema „Demokratie – Macht die Schule mit?“ statt. Am Donnerstagnachmittag geht es auf dem Königsplatz darum „Grundrechten eine Stimme zu geben“, bevor sich dann am Abend im Justizpalast unter anderem Staatsminister Georg Eisenreich und Stadtschulrat Florian Kraus zum Thema Bayerische Verfassung und Grundgesetz austauschen und die Fragen des jungen Publikums beantworten.

Die Aktionswoche endet am Freitag in der Messestadt Riem im dortigen BildungsLokal und der dortigen Stadtbibliothek. Mitmachaktionen, eine Ausstellung und das Demokratiemobil sorgen dafür, dass die Bewohner*innen zum Thema Grundgesetz und Demokratie in den Austausch kommen, bevor dann am Abend von Schüler*innen und der Sängerin Gündalein ein „Democracy Rap“ aufgeführt wird.

Wer schnell ist, kann sich zudem noch zu drei besonderen Events anmelden: zur Live-Aufführung des Bayern 2 Podcasts „Tatort Geschichte“ im Schulzentrum in der Schlierseestraße am Montag um 17 Uhr, zu „Comedy und Grundrechte“ mit dem Lucky Punch Comedy Club im Fat Cat am Montag um 18 Uhr oder zum Vortrag von Heribert Prantl „Warum das Grundgesetz so wichtig ist“ im Alten Rathaussaal am Mittwoch um 17.30 Uhr.

Bürgermeisterin Verena Dietl: „Mit dem Programm schaffen wir viele unterschiedliche Zugänge zum Thema Demokratie – besonders für junge Menschen. Mit Blick auf die aktuellen Herausforderungen ist mir als Bürgermeisterin sehr wichtig, dass unsere Kinder und Jugendlichen wissen, wie sie sich aktiv einbringen können. Das ist die Grundlage für die Zukunft unserer Stadtgesellschaft.“

Stadtschulrat Florian Kraus: „Ich freue mich, dass es nach den intensiven Vorbereitungen in vielen unserer Schulen, Kitas und Fachabteilungen nun wirklich los geht: Wir werden in der Aktionswoche das Grundgesetz und seine demokratischen Errungenschaften mit zahlreichen Veranstaltungen und Projekten direkt erlebbar machen. Denn gelebte Demokratiebildung ist die beste Voraussetzung dafür, dass die Grundrechte wahrgenommen und auch bewusst geschützt werden können.“

Die zentrale Website muenchenfeiert75gg.de bietet unter dem Menüpunkt „Öffentliche Veranstaltungen“ umfassende Informationen zu den für alle Münchner*innen zugänglichen Aktivitäten und Veranstaltungsorten der Aktionswoche.