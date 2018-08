Hofesh Shechter Company “Grand Finale” am 06.09. & 07.09.2018 Muffathalle München

Wer ist der aktuell aufregendste zeitgenössische Choreograph? Bei einer Blitzumfrage unter internationalen Veranstaltern fiele die Antwort wohl eindeutig aus: Hofesh Shechter! In nur wenigen Jahren hat der ehemalige Batsheva-Tänzer, ausgebildete Schlagzeuger und bis heute Komponist in eigener Sache eine Karriere hingelegt, die man nur als schwindelerregend bezeichnen kann. Seine dunklen, rohen, rhythmisch pulsierenden Tanzwelten bersten geradezu vor Originalität und politischer Relevanz. Grand Finale, das seit seiner Uraufführung im vergangenen Sommer als weiterer Meilenstein in Shechters Werk gehandelt wird, macht da keine Ausnahme. Schließlich bietet es mit seiner rätselhaften, zwischen verzweifelt und komisch changierenden Endzeitvision wahrhaft ein Stück für unsere Zeit, die geprägt ist von Unsicherheit und Untergangsängsten.

Grand Finale handelt von nichts weniger als dem Ende der Geschichte, so wie wir sie kennen. Und so jagt der 43-Jährige seine fulminanten Tänzerinnen und Tänzer durch eine schwarze Bühnenlandschaft, hetzt sie gegeneinander auf, türmt sie zu Leichenhaufen – und schafft trotz allem immer wieder Momente der Innigkeit, Zärtlichkeit und puren Liebe. Seine unverwechselbare Londoner Kompanie folgt ihm mit schlafwandlerischer Sicherheit in die Abgründe. Die schlaksigen, biegsamen Bewegungen steigern den Eindruck des Elementaren, des unmittelbar Physischen. Organisch formen sich die Tänzer zu perfekt synchronen, wie zombiehaft ferngesteuerten Menschenmassen, um im Handumdrehen wieder in Individuen, Paare und kleine Gruppen zu zerfallen. Sie stampfen, hüpfen, schleudern ihre Partner wie Puppen umher, bis zur schieren Erschöpfung. Live begleitet wird der Totentanz von einer Gruppe von Musikern, die das Geschehen – quasi wie das Salonorchester auf der Titanic – von Anfang bis Ende spiegeln. Unversehens tauchen sie mal hier, mal dort auf und sorgen mit Musik von Tschaikowsky bis zu dem legendären Walzer Lippen schweigen aus Franz Lehárs Lustiger Witwe für den sarkastisch-melancholischen Kommentar zu Shechters großer Menschheitsdämmerung. Ein Urknall aus Tanz und Musik, der auf künstlerisch eindrücklichste Weise einlöst, was der Titel verspricht.

„Shechter ist ein unbarmherziger Beobachter dieser Gegenwart. Vor allem aber ringt er selbst apokalyptischen Szenarien eine Kunst ab, die den Betrachter mit Schönheit fesselt und ihm zugleich Schockwellen der Erkenntnis durchs Gehirn jagt.“

Süddeutsche Zeitung

„Das ist die große Kunst des Hofesh Shechter: Stets die perfekte Balance zu halten zwischen Pathos und Dezenz, Gefühlsappell und Nüchternheit. Das jüngste Stück des in London lebenden und arbeitenden israelischen Choreografen heißt Grand Finale … – und es ist grandios.“

Frankfurter Rundschau

„Schnappschussartig, in ein paar leisen Endzeitbildern fasst das Finale von Grand Finale all die wiederkehrenden Motive des Stücks noch einmal auf kleinstem Raum wie in einem lichtlosen Bunker zusammen. Das Knien vor der Wand, die Leichen, ein Kuss: Wir hätten es die ganze Zeit wissen müssen, hätten die Zeichen erkennen müssen. Die betroffene Stille vor der Standing Ovation war lang.“

Esslinger Zeitung

CHOREOGRAPHIE & MUSIK: HOFESH SHECHTER

TANZ: HOFESH SHECHTER COMPANY

KÜNSTLERISCHES TEAM

Choreographie & Musik: Hofesh Shechter

Bühnenbild & Kostüme: Tom Scutt

Licht: Tom Visser

Mitarbeit Musik: Nell Catchpole und Yaron Engler

Stellvertretender Künstlerischer Leiter: Bruno Guillore

Assistenz Bühnenbild & Kostüme: Rosie Elnile

DARSTELLER

Tänzer: Chien-Ming Chang, Frédéric Despierre (Rehearsal Assistant), Rachel Fallon, Mickaël Frappat, Yeji Kim, Kim Kohlmann, Erion Kruja, Attila Ronai, Hannah Shepherd

Musiker: N.N.

MUSIK

Originalmusik: Hofesh Shechter

Mitarbeit Musik: Nell Catchpole und Yaron Engler

Einspielung Schlagzeug: Hofesh Shechter mit Yaron Engler

Transkription der Komposition: Christopher Allan

AUFTRAGGEBER

Produziert von Hofesh Shechter Company im Auftrag von Georgia Rosengarten.

Weitere Auftraggeber: Sadler’s Wells, Théâtre de la Ville-Paris / La Villette-Paris und Brighton Dome and Festival. Co-Auftraggeber COLOURS International Dance Festival Stuttgart, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Romaeuropa Festival, Theatre Royal Plymouth und Marche Teatro / Inteatro Festival zusammen mit Danse Danse Montréal, HELLERAU – Europäisches Zentrum der Künste Dresden in Kooperation mit den Dresdner Musikfestspielen, Dansens Hus Oslo, Athens und Epidaurus Festival, HOME Manchester und Scène Nationale d’Albi.

Grand Finale wird großzügig unterstützt von der International Music and Arts Foundation.

Veranstalter-Information für München

Muffatwerk mit freundlicher Unterstützung des Kulturreferats der Landeshauptstadt München und Access To Dance .

Acces To Dance wird ermöglicht durch das Kulturreferat der Landeshauptstadt München, den Bayerischen Landesverband für zeitgenössischen Tanz (BLZT) aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst und den Bezirk Oberbayern.

