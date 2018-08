Die Feuerwehr München wurde heute Nacht zu einem Brand in die Maria-Montessori-Straße alarmiert. Mehrere Anrufer schilderten der Integrierten Leitstelle einen Brand vor einem Supermarkt. Dort brannte eine Holzpalette sowie herumliegender Unrat. Eine an der Fassade angebrachte Markise stand ebenfalls in Flammen. Aufgrund der großen Menge an verbranntem Kunststoff gab es eine starke Rauchentwicklung vor dem Supermarkt.

Ein Löschzug der Berufsfeuerwehr sowie die Abteilung Riem der Freiwilligen Feuerwehr konnten das Feuer zügig löschen. Angesichts der starken Rauchentwicklung mussten alle Bewohner des Hauses evakuiert werden. Mehrere Atemschutztrupps kontrollierten alle 12 Wohneinheiten des vierstöckigen Hauses. Eine Wohnungstür musste dabei gewaltsam geöffnet werden. Weil mehrere Fenster in den Wohnungen gekippt oder geöffnet waren, drang Brandrauch in die Wohnungen ein. Dieser wurde durch die Feuerwehr mit mehreren Hochleistungslüftern entfernt Auch der im Erdgeschoss befindliche Supermarkt wurde komplett verraucht und musste im Anschluss maschinell belüftet werden. Es gab keine Verletzten bei diesem Einsatz.

Der Sachschaden wird auf circa 200.000 Euro geschätzt. Das Fachkommissariatder Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.