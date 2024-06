Hoher Schaden nach Brand in Nymphenburg

Bäumlstraße – Bei einem Brand an einem Einfamilienhaus ist am Samstagmorgen ein immenser Schaden entstanden.

Am Samstagmorgen gingen mehrere Anrufe in der Leitstelle München über Flammen an einem Einfamilienhaus in der Bäumlstraße in Nymphenburg ein.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr München konnten die Rauchentwicklung bereits auf dem Weg zum Einsatzort sehr gut erkennen. Vor Ort zeigte sich dann das ganze Ausmaß des Brandes.

Es waren Flammen auf der Terrasse und der Fassade zu sehen, die Fenster im Erdgeschoss waren geborsten und auch mehrere Zimmer dahinter in Brand. Zudem griffen die Flammen bereits auf das Dach über. Durch die Energie der Flammen wurde sogar ein in etwa acht Meter Entfernung stehender Pkw beschädigt.

Sofort brachten die Einsatzkräfte die Drehleiter zur Brandbekämpfung in Stellung und setzten auch weitere C-Rohre am Boden ein. Nachdem die Flammen im Freien niedergeschlagen werden konnten, wurden auch die beiden Zimmer zügig gelöscht. Auch die Brandausbreitung auf den weitern Dachstuhl konnte verhindert werden. Dennoch mussten weitere Bereiche des Daches zur Kontrolle eröffnet werden, um ein Durchlaufen der Flammen unter der Dachhaut auszuschließen.

Bis Mittag dauerten die Nachräumarbeiten, bis auch die letzten Flammen und Glutnester sicher gefunden wurden.

Zur Sicherheit wurden im weiteren Verlauf des Tages sogenannte Nachsichten anberaumt, um das Brandobjekt weiterhin zu kontrollieren.

Im Verlauf der Löschmaßnahmen stellte sich heraus, dass die Bewohner im Urlaub sind. Daher sind keine Personen zu Schaden gekommen.

Über die Höhe des Sachschadens gibt es keine Erkenntnisse. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr