Hoher Schaden nach Mülltonnenbrand in Neuhausen

Am Samstagmittag haben in der Ruffinistraße mehrere Mülltonnen gebrannt. Verletzte Personen sind nicht zu beklagen, allerdings ist der Schaden beträchtlich.

Anwohner sahen im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses Rauch aus dem Mülltonnenhaus aufsteigen. Sofort setzten sie einen Notruf an die Integrierte Leitstelle ab. Ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuerwehr befand sich in unmittelbarer Nähe und traf somit schnellstmöglich an der Einsatzstelle ein.

Mit einem Trupp, ausgerüstet mit Pressluftatmer und einen C-Strahlrohr gingen sie zum Brandherd in den Hinterhof des Gebäudes. Aus einem Mülltonnenhaus quoll dichter Rauch den Einsatzkräften entgegen. Die Brandbekämpfung wurde zügig aufgenommen. Eine Mülltonne befand sich im Vollbrand und zehn weitere waren teilweise in Brand oder durch die Wärme beschädigt. Alle Mülltonnen wurden ins Freie gebracht und nacheinander abgelöscht oder abgekühlt. Nach einiger Zeit konnte -Feuer aus- gemeldet werden.

Vonseiten der Feuerwehr wird die Schadenssumme auf circa 20.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.