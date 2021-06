Holetschek und Reiter setzen sich für Einhaltung der Hygieneregeln im Stadion ein

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter setzen sich dafür ein, dass bei den nächsten EM-Spielen in München verstärkt auf den Schutz vor Corona-Infektionen geachtet wird.

Gesundheitsminister Klaus Holetschek: „Bei dem EM-Spiel am Dienstagabend haben sich zu viele Stadionbesucher leider nicht korrekt an die Regeln zum Tragen von Schutzmasken gehalten. Deshalb hat die Stadt München in Abstimmung mit dem Bayerischen Gesundheitsministerium den DFB darauf hingewiesen, dass bei dem Spiel der deutschen Nationalmannschaft am Samstag gegen Portugal verstärkte Kontrollen erforderlich sind. Damit soll erreicht werden, dass die Masken auch am Sitzplatz getragen werden. Denn das ist wichtig, um weitere Corona-Infektionen möglichst zu vermeiden. Mit Blick auf den Infektionsschutz freue ich mich, dass es am Dienstagabend ansonsten einen geordneten Ablauf im Stadion gab. Bis auf die Maskenpflicht ist das Maßnahmenpaket, das im Hygienekonzept festgelegt wurde, eingehalten worden. Die Regeln etwa zu Alkoholverbot und zum geordneten Einlass und Verlassen des Stadions haben sich bewährt.“

Oberbürgermeister Dieter Reiter: „Es ist gestern aufgefallen, dass die Maskenpflicht nicht von allen Besucher*innen im Stadion beachtet wurde, im Besonderen auch auf den Sitzplätzen. Die Landeshauptstadt München hat den DFB gebeten, künftig im Stadion noch umfassender auf die Maskenpflicht hinzuweisen, zum Beispiel mit mehr Lautsprecherdurchsagen. Wir appellieren dabei an die Mitarbeit und die Einsicht der Fans. Es ist mit Blick auf die Infektionslage ein ausgefeiltes, sehr umfassendes Hygienekonzept erstellt worden, alle an der Organisation Beteiligten sind hochsensibilisiert. Und sehr viele Fans sind das auch, wie der weitgehend reibungslose Ablauf mit den Testnachweisen gestern zeigte. Ich hoffe sehr, dass beim nächsten Spiel auch bezüglich der Masken alle mitspielen.“