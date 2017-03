Welcome to Crazy Wonderland – Das bunteste Spektakel der Welt kehrt zurück

Reine Farbenfreude und magische Wunderwelten erleben. 2017 wird Deutschland auch in deiner Nähe zum »Crazy Wonderland« mit einem aufregenden, einzig artigen Farbenmeer voller mystischer Magie, zauberhafter Wunderwesen und Wahrsager, atemberaubender Akrobaten und Feenwesen.

Stündliche Farb-Countdowns, gigantische Bühnenshows und eine strahlende Community erwarten Dich: Tauche ein in diesen traumhaften Jahrmarkt voller Überraschungen!

Mit dabei sind unter anderem die Partylegenden »Die Atzen«, Cro’s Tour-DJ »Psaiko.Dino« und Resident »DJ HONKA« plus jede Menge angesagter Künstler, bekannt aus den Charts und den Clubs.

Der Vorverkauf hat begonnen. Sichere dir jetzt deine Karte für das Holi Festival of Colours™ in deiner Nähe und erlebe die reine Farbenfreude: Willkommen im Crazy Wonderland!

Holi Festival of Colours™ 2017 – Übersicht der Termine 2017

08.07. Frankfurt/ Offenbach Sparda Bank Hessen Stadion

15.07. Mannheim Luisenpark Mannheim

22.07. Berlin Reiterstadion am Olympiapark

29.07. Stuttgart Freizeitpark Kornwestheim

05.08. Hamburg Vorplatz Volkspark Stadion

12.08. Karlsruhe Messplatz Karlsruhe

12.08. Dresden Elbe am Purobeach

19.08. München Sonderfreifläche an der Messe München

19.08. Saarbrücken Bürgerpark Saarbrücken

26.08. Dortmund Fredenbaumpark

26.08. Leipzig Vorplatz Bruno-Plache-Stadion

09.09. Leverkusen Neuland Park Leverkusen

09.09. Köln Neuland Park Leverkusen

Von Indiens Farbfest zum spektakulären Holi Festival of Colours™

Eine halbe Million Partygänger weltweit sind in jedem Jahr dabei, wenn das wunderbar verrückte Holi Festival of Colours™ Farbe in Dein Leben bringt!

Seit uralten Zeiten feiert man in Indien das leuchtende Farbenfest der Freude: Das Holi Festival ist eines der ältesten Feste Indiens, bei dem der Beginn des Frühlings gefeiert wird und alle Schranken durch Kaste, Geschlecht, Alter und gesellschaftlichen Status aufgehoben werden. Entstanden aus der indischen Mythologie, vermittelt es auch den Triumph des Guten über das Böse.

2012 holte die Holi Concept GmbH die Idee nach Deutschland und ist heute durch seine Beständigkeit weltweiter Marktführer der spektakulären Event-Reihe. Dies wird durch das Vertrauen seiner Gäste jedes Jahr aufs Neue bestätigt. Mit ihrem begeisternden Farbenspektakel, Fantasy und Sounds verzaubert das Holi Festival of Colours™ im sechsten Jahr die Sinne und verwandelt sämtliche Locations in bunt pulsierende Wunderwelten.

Das Holi Festival of Colours™ bringt die pure Freude in dein Leben!

Tickets & Infos gibt es hier: Holifestival.com