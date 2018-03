Holi Festival of Colours 2018 Electric Tour – 01.09.2018 in München

Es wird größer, es wird bunter und es wird elektrisierend. In Zeiten der Verschmelzung des Digitalen und Realen startet die Holi Festival of Colours TM <<Electric Tour>> in eine futuristische Farben-Welt. Die größte Deutschland-Tournee aller Zeiten macht an 19 Standorten halt – und entführt die Besucher in eine bunte Welt voller Lichter, Laser und elektronischer Tanzmusik: ein Show-Erlebnis aus der Zukunft.

Die realen Werte, die den Holi Festival of Colours TM Spirit seit Beginn an ausmachen werden dabei größer denn je zelebriert: die Liebe, die Gleichheit und der gegenseitige Respekt bilden das Fundament dieser bunten Welt.

Wer ein Teil dieser Welt sein und die Zukunft bunt erleben möchte bekommt seine Chance beim Holi Festival of Colours 2018.

Die Zukunft bleibt bunt.

Tickets, Tourdaten und weitere Informationen zu dem buntesten Festival der Welt gibt es auf

www.holifestival.com .

Tourdates 2018

02.06. Heidelberg

09.06. Regensburg

10.06. Bochum

30.06. Würzburg

14.07. Saarbrücken

14.07. Frankfurt/Offenbach

28.07. Leverkusen

28.07. Dresden

28.07. Köln

28.07. Stuttgart

29.07. Düsseldorf-Neuss

04.08. Erfurt

04.08. Mannheim

18.08. Berlin

18.08. Hamburg

18.08. Karlsruhe

25.08. Dortmund

25.08. Leipzig

01.09. München

Innovationen als Treibstoff

Auch im mittlerweile 7. Jahr dürfen sich die Fans auf weitere Innovationen freuen – und das sogar schon vor ihrem eigentlichen Festival: Die Macher der Festivalreihe haben Bitcoins als offizielles Zahlungsmittel eingeführt. Man kann nun bequem für jedes Holi Festival of Colours die Tickets auch mit der Kryptowährung erwerben.