HOLIDAY ON ICE präsentiert 75. Saison mit Olympiasiegern Aljona Savchenko und Bruno Massot in München

Hamburg/München, Oktober 2018 – Der Countdown läuft – In 10 Wochen bringt HOLIDAY ON ICE mit der Erfolgsshow ATLANTIS die Legende um das versunkene Inselreich nach München, dem Ort für olympische Eiskunstlauf-Weltklasse. Als besonderes Highlight für die 75. Saison treten die Olympiasieger und HOLIDAY ON ICE Gaststars, Aljona Savchenko und Bruno Massot, in München auf die Showbühe. Die aktuell besten Eiskunstläufer der Welt sind in der Olympiahalle am 4. Januar um 19:00 Uhr und am 5. Januar um 15:00 Uhr live zu erleben.

Für die TV-Zwillinge und geborenen Münchnerinnen Valentina und Cheyenne Pahde erfüllt sich mit dieser Produktion ein Kindheitstraum, denn zu ausgewählten Terminen sind sie Teil des großen Show-Cast. In der Olympiahalle stehen die beiden am 3. Januar 2019 um 15:00 Uhr auf der Showbühne. „Ein Teil dieser Show zu sein und gemeinsam mit dem Münchener Publikum 75 Jahre HOLIDAY ON ICE zu feiern ist unbeschreiblich.“, erzählt Cheyenne Pahde. Einblicke in die Show geben die Zwillinge bereits beim Pressetermin am 19. November – save the date!

Werbung / Anzeige

ATLANTIS – Hommage an ein versunkenes Paradies

Willkommen in dem wohl prachtvollsten, reichsten und zauberhaftesten Inselreich aller Legenden: Atlantis, das in nur einer Nacht und an einem Tag mit all seinen Bewohnern im Meer versank. Bis heute beflügelt der Mythos den Entdeckergeist von Wissenschaftlern und Historikern sowie unsere Phantasie – und vom 3. bis 6. Januar die Besucher in München. Der Cast aus 35 internationalen Profiläufern nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise durch die Über- und Unterwasserwelten und fasziniert mit Eiskunstlauf, Tanz und Luftakrobatik auf Weltklasse-Niveau. Das Produktionsteam um Robin Cousins, Creative Director und Choreograf, bringt eine mitreißende Live-Show auf das Eis und setzt das Können und die Leidenschaft der Eiskunstläufer mit allen Mitteln der Bühnenkunst spektakulär zu einem 360-Grad-Erlebnis in Szene.

A dream comes true: Pahde Zwillinge sind die Gesichter der HOLIDAY ON ICE Show ATLANTIS

Für die TV-Stars Valentina und Cheyenne Pahde erfüllt sich mit der Show ATLANTIS ein Kindheitstraum. Die Zwillinge haben schon als Kinder neben der Schauspielkarriere ihre Leidenschaft für den Eiskunstlauf entdeckt. Seit ihrem 6. Lebensjahr standen sie täglich auf dem Eis und bestritten bis zu ihrem 10. Geburtstag erfolgreich Wettkämpfe. Valentina Pahde, die als Sunny Richter in der RTL-Serie „Gute Zeiten Schlechte Zeiten“ bekannt wurde, und Cheyenne Pahde, die in der Serie „Alles was zählt“, ebenfalls bei RTL, die Eiskunstläuferin Marie Schmidt spielt, sind zu ausgewählten Terminen Teil des großen Show-Cast. In München werden sie in der Show am 3. Januar um 15:00 Uhr in der Über- und Unterwasserwelt und im Finale von ATLANTIS in der Olympiahalle auftreten.

Paarlauf-Olympiasieger und Weltmeister Aljona Savchenko und Bruno Massot als Gaststars bei HOLIDAY ON ICE

Aljona Savchenko und Bruno Massot, die aktuell besten Paarläufer der Welt, betreten in der kommenden Saison erstmals die Eisshowbühne für HOLIDAY ON ICE. In München werden die beiden Gaststars am 4. Januar um 19:00 Uhr und am 5. Januar um 15:00 Uhr mit zwei Paarperformances und im Finale auf der Eisbühne zu erleben sein. „Wir sind gespannt darauf, jetzt für HOLIDAY ON ICE die Showbühne zu betreten, die sportliche Höchstleistung und Eiskunstlauf zu einzigartigem Entertainment vereint. Ab November beginnt unsere Showtime und wir freuen uns schon jetzt auf viele unvergessliche Momente mit den Fans der berühmtesten Eisshow der Welt.“, so Aljona Savchenko zum Engagement.

Tickets und Infos zur Show: www.holidayonice.de

Ticket-Hotline: 01805-4414 (€ 0,14/Min. aus dem dt. Festnetz, mobil max. € 0,42/Min)

Tickets für HOLIDAY ON ICE sind ab 24,90 €* erhältlich. Für Kinder ab 14,90 €*.

*Alle angezeigten Preise verstehen sich inkl. der gesetzl. MwSt., Systemgebühr und VVK-Gebühr; zzgl. Spielstätten- und ÖPNV-Gebühr (wo zutreffend) sowie Buchungsgebühr von max. € 2,00 je Ticket und Versandkosten.

Showzeiten für München

03.01.2019 Do 15:00** 19:00

04.01.2019 Fr 15:00 19:00*

05.01.2019 Sa 15:00* 19:00

06.01.2019 So 13:00 17:00

*mit Olympiasieger und Gaststars Aljona Savchenko und Bruno Massot

**mit den Testimonials Valentina und Cheyenne Pahde