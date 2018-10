Holmes & Watson startet am 10. Januar 2019 in den deutschen Kinos

Vergessen Sie alles, was Sie über Sherlock Holmes und Dr. Watson zu wissen glaubten: Diese hochkarätig besetzte Komödie präsentiert eine ganz eigene Version des berühmten Ermittler-Duos…

Neben Will Ferrell („Daddy’s Home“-Reihe“, „Zoolander“-Reihe) und John C. Reilly („Kong Skull Island“, „Guardians of the Galaxy“) in den Hauptrollen ergänzen Ralph Fiennes („Heil: Cäsar!“, „James Bond: Spectre“), Rebecca Hall („Professor Marston and the Wonder Women“, „Iron Man 3“) sowie Rob Brydon („Swimming with the Men“) den prominenten Cast. Drehbuch und Regie hat Etan Cohen („Der Knastcoach“) übernommen. Produziert wurde HOLMES & WATSON von Will Ferrell, Adam McKay, Jimmy Miller und Clayton Townsend. Als Executive Producer zeichnen Chris Henchy, Jessica Elbaum und M. Riley verantwortlich.

