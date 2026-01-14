“Hot Spot“ die neue Show vom 15.01. bis 12.04.2026 im GOP Varieté-Theater München

Hot Spot – Entertainment now! – Dieser eine WOW-Moment, an den wir uns für immer erinnern? Den wir nicht verpassen wollen? Ein Glück, wenn man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist – dem ‘place to be’.

Im ‘HOT SPOT’ GOP ist die große Bühne der Ort des Geschehens, das Zentrum der Attraktionen und das Zuhause der Top-Talente akrobatischer Körperkunst. Durch den Abend führt kein Geringerer als Vollblutentertainer Andreas Wessels, der auch schon dem Publikum am New Yorker Broadway bewiesen hat, dass er ein echtes Multitalent ist. Das große Artistenensemble rund um den Tausendsassa besteht aus Preisträgern internationaler Festivals, die bei ihren dynamischen Darbietungen stets an ihre Grenzen gehen.

Modernes Live Entertainment auf höchstem Niveau!

“Hot Spot“ wird vom 15. Januar 2026 bis zum 12. April 2026 im GOP Varieté-Theater München gespielt. Eintrittskarten für das GOP München sind für 59 Euro erhältlich, inklusive einem 2-Gänge-Menü als Arrangement bereits ab 84 Euro. Kinder bis einschließlich 14 Jahre zahlen 22 Euro, Schüler/Studierende/Azubis bis 27 Jahre zahlen 35 Euro. Preise zzgl. 2,90 Euro Servicegebühr und ggf. 4,90 Euro Versand. Showtime ist dienstags bis donnerstags um 20 Uhr, freitags um 17 Uhr & 21 Uhr, samstags um 16 Uhr und 20.30 Uhr und sonn- und feiertags um 14 Uhr und 18.30 Uhr.

Tickets und Gutscheine unter (089) 210 288 444 oder variete.de

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Regie: Karl-Heinz Helmschrot

Choreographie: Benjamin Pring

Bühnenbild: Sebastian Drozdz

Produktionsleitung: Simon Preißing

Spieldauer: ca. 2 Stunden inkl. Pause

Eine Produktion von GOP showconcept – Änderungen vorbehalten.

Valentinstags-Special

Lassen Sie Ihren Gaumen mit einem extra Valentinsmenü verwöhnen, erleben Sie die Show “Hot Spot” und genießen Sie ein Glas Prosecco vorab zum Menü. Mit dem Valentins.Special wird der Abend zu etwas ganz Besonderem!

Das exklusive 3-Gänge-Valentinsmenü sowie das Glas Prosecco werden nur zur Spätvorstellung serviert! Der Paketpreis inkl. Menü sowie dem Glas Prosecco beträgt 99 Euro. Das Menü wird direkt an Ihren Plätzen im Theatersaal serviert.

Zur ersten Vorstellung ist das Valentins-Arrangement nicht buchbar. Gern servieren wir Ihnen jedoch im Theatersaal anstelle des regulären show.menüs das exklusive 2-Gänge-Valentinsmenü ohne Vorspeise.

Der Paketpreis liegt dann bei 86 Euro.

Termin: 14. Februar 2026

Showbeginn: 16 Uhr bzw. 20:30 Uhr

Menübeginn: 15 Uhr bzw. 19 Uhr

Preis : ab 62 Euro pro Person