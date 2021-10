Hotel Blü – Aufblühen in den Bergen

Das Gasteinertal hat eine neue Homebase für Stadtpflanzen, die Frischluft brauchen: das farbenfrohe Hotel Blü. „Sei so frei“ heißt es in prominenter Lage am Kaiser-Franz-Platz in Hofgastein und ist sehr viel mehr als einfach nur ein Slogan. Denn hier wird die Philosophie „Alles kann, nichts muss“ wirklich gelebt. Davon durfte sich Redakteurin Stephanie Fischer für Nachrichten München beim viertägigen Aufenthalt selbst überzeugen.

Neuer Hotspot von Bad Hofgastein

Dass das Hotel Blü nicht mit der Konkurrenz vor Ort zu vergleichen ist, wird auf den ersten Blick klar. Einmal in den Farbtopf gefallen, prägen österreichische moderne Kunst und außergewöhnliche Details das Hotel von Eva Eder und Bibiana Weiermayer-Schmid. Urban Style im Bergdorf sozusagen. Das gefällt. Genauso bunt wie die insgesamt 75 Zimmer im Stamm- und neu errichteten Baumhaus, ist auch das Publikum. Vor allem die jüngere Zielgruppe scheint auf das Alpine Casual Hotel im tendenziell doch eher alteingesessenen Kur- und Wintersportort gewartet zu haben. Kein Wunder, schließlich hat hier alles, was nichts mit dem Alltag zu tun hat, Priorität. Zum Beispiel wird im Hotel Blü gegessen, wann immer es in den sportlichen oder faulen Tag passt.

Für das leibliche Wohl sorgt Starkoch Wini Brugger, der Einflüsse von Salzburg über Tel Aviv bis Asien auf den Teller zaubert. Zum klassischen Schweinsbraten oder Cordon BLÜ gesellen sich auf der Speisekarte also Sushi und vegetarische Kaiser Franz Rollen, Oven Roasted Cauliflower (marinierter Blumenkohl) und Humus sowie veganes Dschungel Curry. Und zum Kaffee der Wiener Rösterei Röstraum oder zum Cocktail (unbedingt die Signature Drinks probieren) wartet auf Schleckermäuler unter anderem ein Thymian-Honig Cheesecake oder ein fluffiger Kaiserschmarrn. Clever gelöst: Um den Einheimischen die Scheu vor einer klassischen Hotelgastro zu nehmen, befindet sich die kleine Rezeption versteckt ums Eck. So wuselt es nicht nur tagsüber im gemütlichen Außenbereich, sondern vor allem abends an der Bar. Seit Kurzem lockt sonntags zusätzlich der Jazz-Brunch ins Restaurant, jeder ist willkommen. Das gilt ebenso für die vierbeinigen Fellnasen, die Hotelhund Poldi freudig als Spielkameraden begrüßt.

Leichtigkeit genießen

„Muss-freie“ Zone herrscht zudem am Freisitz im 1. Stock, der ohne Konsumzwang jederzeit genutzt werden kann. Unter anderem zum Schmökern in der Lieblingslektüre, die man zuvor in der Hotel-Bibliothek für sich entdeckt hat. Weil es sich unter freiem Himmel besonders gut relaxen lässt, steigen die Gäste dem Hotel Blü aufs Dach – und kommen aus dem Staunen nicht heraus. Liebevoll angepflanzt ist der Dachgarten der Sinne, der einen unglaublichen Panoramablick auf die Gasteiner Berge wie Gamskarkogel, Graukogel und die Schlossalm freigibt. Gleichzeitig führt er zur Spa Area mit Yoga-Sessions, Fitnessbereich und Sauna, die zum entspannten Chill-Out einlädt. Ganz ohne Zeitdruck macht sich schnell das Gefühl von Leichtigkeit breit, ein schöner Glücksmoment.

Ruhepol zwischen Action und Ausblick

Ob zum Sonnenaufgang auf die höchsten Gipfel des Tals steigen oder bis abends im Bett liegen. Ob mountainbiken oder waldbaden. Ob wandern durch „Little Tibet“ wie Sportgastein zu Recht genannt wird oder Therme besuchen. Das entscheidet jeder für sich. Vogelfrei fühlt man sich unter anderem beim Flug an der Stahlseilrutsche beim Flying Waters und wünscht sich auf der 300 Meter langen Strecke einen „Pauseknopf“, um über der Schlucht zum tosenden Wasserfall den Ausblick aufs historische Bad Gastein länger genießen zu können. Eine wacklige Angelegenheit kann außerdem die 140 Meter lange Hängebrücke am Stubnerkogel werden. In 2.300 Metern Höhe ist sie die höchstgelegene in ganz Europa. Doch alles halb so wild trotz transparentem Boden: Einmal tief durchatmen und den Blick schweifen lassen, sobald sich der Nebel gelichtet hat. Die sagenhafte Ruhe weicht im Winter wohl dem Pistenvergnügen, doch auch darauf darf man sich in Gastein freuen. Das Hotel Blü ist jedenfalls schon gewappnet und wird regelmäßig geführte Touren mit ausgewählten Local Guides durch den Schnee anbieten. Zum Jahresende ist Party angesagt. Und zwar zweimal – am 31. Dezember mit den Hotelgästen only und schon einen Tag zuvor wird mit allen Besuchern angestoßen. Unter anderem aufs Hotel Blü, dem neuen Hotspot von Gastein.