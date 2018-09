Hotel Krallerhof: Eines der schönsten Wellnesshotels des Landes liegt an den Leoganger Pisten

Dass der Krallerhof****s zu den besten Wellnesshotels des Landes zählt, hat sich längst herumgesprochen. Seit Jahren gilt das Mitgliedshotel der Best Alpine Wellness Hotels als Vorreiter in Sachen Wellness und Spa. Die Lage des Krallerhofs könnte nicht besser sein. Direkt an der Piste, die Steinbergbahn vor der Tür, wohnen Skifahrer inmitten des Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn (270 Pistenkilometer). Neu im Winter 2018/19: Die 8er Asitzmuldenbahn.

Genussoase vom Tal bis auf die Bergspitze

Die hoteleigene Skischule im Haus, der Kinderlift vor dem Hotel, Kinderbetreuung ab zwei Jahren (im Rahmen der Skischule, auch für kleine Nicht-Skifahrer) – da können sich Groß und Klein rundum wohlfühlen. Was die Gastgeberfamilie Altenberger in und um ihren Krallerhof auf die Beine gestellt hat, ist sehenswert. Im höchst gelegenen historischen Braumuseum, dem AsitzBräu, und im Museumsrestaurant „Alte Schmiede“ – beide liegen auf über 1.700 Metern im Skigebiet – sowie in der KrallerAlm neben dem Hotel erleben Feinschmecker und Genießer Kulinarik in Krallerhof-Qualität, Hüttengaudi und Aprés Ski. Die Zimmer und Suiten empfangen die Hotelgäste auf exklusivem Fünf-Sterne-Niveau. Individuell, geschmackvoll, hochwertig, ideenreich, fernab von internationalem Hotel-„Einheitsbrei“ und herkömmlichem Alpen-Chic ist es eine Freude und Augenweide, sich in den Wohnwelten des Krallerhof aufzuhalten. Was Familie Altenberger anpackt, macht sie mit voller Überzeugung – so ist auch der letzte Umbau wieder mehr als gelungen. Ein modernes Entree empfängt die Gäste. Trendiges, ansprechendes Design ziert die neue Außenfront des traditionsreichen Hauses. Ein Blickfang: Die 50 Meter lange Lichtinstallation. Was von außen begeistert, setzt sich im Eingangsbereich fort. Ein zeitgeistiges Ambiente hat an der Rezeption Einzug gehalten. Geschmackvoll, einladend und edel – so wie es der Gast vom Krallerhof gewohnt ist – zeigt sich der Empfang. Die neue Bar ist eine Freude für Liebhaber von schönem Interieur. Im extravaganten Krallerhof-Stil lädt sie zu chilligen Stunden mit köstlichen Getränken und guter Musik.

Wellness auf internationalem Topniveau

Das „Refugium“ des Krallerhofs lässt die Herzen der Wellnessfreunde höherschlagen. Außergewöhnliche Ruheräume wie der „nitsch raum“ oder der Ruhekristall im Obstgarten und ein vielfältiges Angebot an Massagen, Ayurveda-, Kosmetik- und Körperbehandlungen machen den Krallerhof zu einer Wellness-Adresse erster Klasse. Um den ausgedehnten Innenpool schafft der Klangdom aus Schieferstein eine mystische Atmosphäre. In neun verschiedenen Saunen und Dampfbädern erleben Gäste des Krallerhofs bei inszenierten Saunaaufgüssen „Schwitzkultur“ auf höchstem Niveau.

Schon seit vielen Jahrzehnten ist der Krallerhof der Inbegriff österreichischer Gastlichkeit. Im Zentrum eines der größten Skigebiete Österreichs und dennoch umgeben von viel unberührter, beschaulicher Winterlandschaft, ist das Hotel eine exklusive Genussoase in den Salzburger Bergen.

Top

AsitzBräu: Stuben und Logen zum Reservieren

Neu in Küche und Restaurant: eigene Schokolaterie, Front-Cooking, Raum für frische Obst- und Gemüsesäfte, Chef´s Table

Hotel Krallerhof

Rain 6

5771 Leogang Österreich

Telefon: +43/(0)6583/82460

Fax: +43/(0)6583/8246-85

E-Mail: office@krallerhof.com

Link: www.krallerhof.com